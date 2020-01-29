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Открыт новый динозавр, который был опаснее тираннозавра-рекса

Открыт новый динозавр, который был опаснее тираннозавра-рекса

Так выглядит Allosaurus Jimmadseni в представлении художника

Знаете ли вы, что создатели фильма «Парк юрского периода» во многом нас обманывали? Например, в качестве самого опасного динозавра они поставили тираннозавра-рекса, хотя он жил не в юрском периоде, а в меловом. Вместо него правильнее было бы использовать образ аллозавра (Allosaurus), который как раз является самым опасным хищником времен, которые воссозданы во всем известном фильме. К тому же, недавно ученые открыли новый вид аллозавра, который мог быть гораздо опаснее тираннозавра и крепко держаться на вершине пищевой цепочки. При этом они так же ходили на двух задних конечностях, имели короткие лапы и длинный хвост. Но какими еще особенностями обладает новый вид дианозавров?

О новом открытии палеонтологов было рассказано в научном журнале под названием PeerJ. В 1990-е годы ученые проводили раскопки в американском штате Колорадо и нашли два скелета динозавров. Один из них принадлежал аллозавру вида Fragilis, а другой — ранее неизвестному виду, который изначально обозначался как DINO 11541. Только спустя годы ему было дано название Allosaurus Jimmadseni.

Самый опасный динозавр в истории

Изучение костей нового динозавра далось ученым нелегко. Чтобы отделить часть земли, в котором обнаружились его кости, пришлось использовать взрывчатку. После того, как 2700-килограммовый блок с окаменелостями был отделен от земли, для его перемещения потребовался грузовой вертолет. На очистку костей от грязи и подготовку окаменелостей к изучению потребовалось целых 7 лет. К тому же, долгое время палеонтологам не удавалось найти кости черепа нового динозавра. Это было сделано только в 1996 году и на их подготовку тоже ушло довольно много времени.

Открыт новый динозавр, который был опаснее тираннозавра-рекса

Череп Allosaurus Jimmadseni

В ходе изучения костей ученым удалось выяснить, что новый для науки вид динозавров был прародителем аллозавров. Хорошо известный ранее вид Allosaurus Fragilis появился только спустя пять миллионов лет с момента возникновения Allosaurus Jimmadseni. Между ними было множество различий — например, возникшие первыми динозавры обладали коротким и узким черепом, которые украшались двумя парными гребнями от носа до глаз. Считается, что эти наросты защищали динозавров от солнечного света.

Открыт новый динозавр, который был опаснее тираннозавра-рекса

Скелет Allosaurus Jimmadseni. Серым цветом показаны не найденные фрагменты

Несмотря на довольно примитивный внешний вид, аллозавры были такими же опасными, как и тираннозавры. Они активно охотились на других динозавров вроде стегозавров и диплодоков, которые были намного их крупнее. Для захвата добычи хищники использовали острые когти и как минимум 80 зубов.

Открыт новый динозавр, который был опаснее тираннозавра-рекса

Аллозавры на охоте

По словам палеонтолога Стивена Брусатти, ранее ученым был известен только один вид аллозавров. Благодаря новому открытию они теперь знают, что их может быть намного больше. На данный момент считается, что при должном упорстве палеонтологи могут обнаружить до 12 новых разновидностей.

Впрочем, вполне возможно, что аллозавры не были на вершине пищевой цепочки. Ранее мы уже писали, что около 210 миллионов лет назад на нашей планете обитали рептилии из группы Rauisuchia. Они были похожи на огромных крокодилов, длина тела которых составляла более 10 метров. Подробнее об этих существах, которые вызывали ужас даже у самых крупных динозавров, можно почитать в нашем специальном материале.

29 январь 2020 /
Хочу все знать
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