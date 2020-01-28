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В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCov

В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCov

Ученые создали информационную панель, показывающую распространение китайского коронавируса по миру в режиме реального времени. Данные вносятся из подтвержденных источников — это поможет бороться с дезинформацией.

В начале эпидемии местные власти, по-видимому, полагали, что ситуацию легко получится взять под контроль, и стремились не допустить распространения слухов о болезни. Известно о нескольких арестах по обвинениям в «публикации или пересылке ложной информации в интернете без проверки», а журналисты сообщали об угрозах и задержаниях после сообщений о вирусе.

Как это часто бывает, результат получился противоположным. Из-за отсутствия внятного информирования люди склонны начинать паниковать и самостоятельно насыщать информационный вакуум. Ложные данные могут быстро распространяться: в Сети уже вовсю гуляют страшилки про «инфицированные бананы».

Исследователи из Университета Джона Хопкинса использовали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения для отображения распространения болезни. В результате у них получилась динамическая карта, по которой можно следить за распространением 2019-nCov по миру.

По мере поступления отчетов карта обновляется, отслеживая общее количество подтвержденных случаев, число смертей и выздоровевших пациентов. Каждая красная точка — очаг заболевания, размер которой соответствует относительному размеру вспышки. Если нажать на нее, можно увидеть информацию по соответствующему региону.

По последним данным, от пневмонии, которую вызывает 2019-nCov, умерли более 100 человек (последнее официальное число — 107), около тысячи пациентов остаются в больницах, всего заражено свыше 4,5 тысяч человек в Китае, еще более 40 человек — в других странах. Пока заболевание не регистрировалось в странах Южной Америки, а также в Гренландии и Новой Зеландии.

28 январь 2020 /
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