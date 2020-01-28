Кто оставил «следы дьявола» на склоне активного вулкана

Согласно легенде, Дьявол однажды прогуливался по склону вулкана на юге Италии и следы его навсегда впечатались в твердую скалу. Однако у ученых иное мнение на этот удивительный феномен.

Цепочка следов, известных как «Ciampate del Diavolo» или же «Тропа Дьявола» — это загадочная, почти мистическая достопримечательность. Они хорошо известны тем, кто живет близ Роккомонфина — потухшего вулкана, который не извергался уже добрый десяток тысяч лет. С 2001 года за ее изучение взялась группа ученых, уверенных, что следы принадлежат небольшой группе предков современного человека и даже некоторым древним животным.

За последние годы ученые подробно описали 67 выемок в скальной породе, которые им удалось обнаружить. Они являют собой комбинацию отпечатков рук, ног и лап, но в массе своей делятся на три разных пути, направленных в сторону от вершины горы. Однако благодаря недавнему исследованию у нас появилась информация еще о 14 следах, некоторые из которых направлены не вниз со склона, а вверх по нему.

Радиометрические и геологические датировки различных горных пород уже установили, что отпечатки были оставлены в мягком «покрывале» из пепла, оставшемся после извержения. Оно произошло около 350 000 лет назад, что делает достопримечательность одними из старейших сохранившихся человеческих следов за всю историю наблюдений.

Но кто оставил эти следы? Анализ формы и глубины отпечатков позволяет предположить, что они принадлежат группе из пяти гоминидов. Что побудило их на прогулку по столь экзотическому маршруту — никто не знает, но, судя по неторопливому темпу и множеству базальтовых обломков, это был день извержения вулкана. Вероятно, некая община жила в тени могучей горы и была вынуждена покинуть свое жилище во время катаклизма — возможно, в будущем ученые найдут останки их поселения.