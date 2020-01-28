Ученые развеяли миф о пользе кипяченой воды
Швейцарские исследователи заявили, что кипяченая вода может быть более вредной для организма, чем фильтрованная. Причиной является формирование опасных химических соединений при температурном воздействии.
Отмечается, реакцию начинает хлор, который вступает в реакцию с другими веществами. Образовавшиеся соединения приводят к различным заболеваниям. Кроме того, кипячение в течение нескольких минут не является гарантией избавления от вирусов и тяжелых металлов. Их попадание в организм может стать причиной нарушения работы внутренних органов.
Также употребление кипяченой воды выводит из организма полезные минералы. Кипятить воду следует один раз, а перед этим лучше провести фильтрацию. Мешать сырую воду и воду, подвергшуюся термическому воздействию, нельзя, сообщает ActualNews.
Водная диета: плюсы и минусы
Очищение воды в бассейне
9 серьезных причин пить воду
Все вредное выведет рис. Секрет тибетских лам.
Почему нельзя кипятить воду дважды?
Вода помогает преодолеть депрессию
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ