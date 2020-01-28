Таинственные антарктические частицы ввели ученых в ступор

Над Антарктидой обнаружены новые виды нейтрино

Ряд “невозможных” частиц был обнаружен во время изучения физических свойств шестого континента при помощи Антарктического импульсного переходного антенного эксперимента (ANITA), сообщает портал livescience.com. Согласно мнению исследователей, впервые обнаруживших таинственные частицы, открытие новых видов нейтрино над Антарктидой может вызвать смерть общепринятой физической парадигмы, которая уже и без того трещит по швам. Так почему же новые виды нейтрино могут объявить конец современной физики?

Нейтрино в Антарктиде

Нейтрино — самые слабые частицы, о которых мы только знаем; их трудно обнаружить и у них почти нет какой-либо массы. Эти мельчайшие частицы постоянно проходят через нашу планету и иногда сталкиваются с протонами, нейтронами и электронами, которые составляют наши тела и все, что их окружает.

Обнаруженные еще в 2018 году частицы нейтрино в погребенной в антарктические льды обсерватории IceCube, не соответствуют своему ожидаемому поведению ни в одной стандартной модели частиц. Несмотря на то, что частицы являются очень похожими на сверхвысокие нейтрино, от них их отличает ряд странностей. Так, сверхвысокие нейтрино не способны проходить сквозь Землю, что наводит на мысль о том, что в холодное антарктическое небо устремляется поток еще неизученного ранее вещества.

Известно, что многие нейтрино, пришедшие к нам из далекого космос а, возникают в результате взаимодействия космических лучей с микроволновым фоном — слабым послесвечением, оставшимся после Большого Взрыва. Результатом подобного взаимодействия становится запуск высокоэнергетических частиц, которые могут заметить уже упомянутые выше ANITA и IceCube. Новые виды нейтрино, указывающие на существование сверхвысокой энергии, могут происходить из так называемых нейтринных пушек или космических ускорителей. Согласно мнению специалистов, подобными объектами могут быть блазары, активные ядра галактик или же гамма-всплески и нейтронные звезды. Доказательством этому послужило открытие в 2018 году блазара, испускающего потоки высокоэнергетического нейтрино в центре далекой галактики.

Обнаруженный блазар в центре далекой галактики способен испускать потоки нейтрино, различимые на Земле

Как бы то ни было, АNITA улавливает только самые экстремальные высокоэнергетические нейтрино, и, если бы летящие вверх частицы исходили от космических ускорителей нейтрино из стандартной физической модели, то, скорее всего, они смогли бы быть легко обнаруженными детекторами более низкой энергии IceCube. Однако этого так пока и не произошло. Наиболее логичным объяснением в данном случае может стать то, что современные мощности ANITA и IceCube не позволяют нам заглянуть дальше и увидеть то, чем в действительности являются обнаруженные в Антарктиде частицы. Ученые надеются, что создание нейтринных детекторов нового поколения может помочь разгадать нам эту загадку, которая, быть может, напрямую связана с темной материей или ее разновидностями. В любом случае, любое из представленных в будущем объяснений грозит стать по-настоящему революционным для современной науки.