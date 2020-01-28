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Опасен ли в действительности коронавирус? Ученый из Франции доказывает обратное

Опасен ли в действительности коронавирус? Ученый из Франции доказывает обратное

Уже более трёх тысяч человек из Китая заразились коронавирусной инфекцией

Вспышка нового вируса из Китая сильно взбудоражила весь мир. Во всех средствах массовой информации говорится о погибших и огромном количестве заражённых, численность которых с каждым днём возрастает. Известно, что множество русских туристов досрочно возвращаются домой из китайских городов, а многие страны решают вопрос о закрытии границ в связи с «потенциальной угрозой». Как бы то ни было, несмотря на все происходящие в мире события, связанные с короновирусом, некоторые ученые считают, что китайский вирус является не таким серьезным, как, например, атипичная пневмония.


Что такое коронавирусная инфекция?

Коронавирус на сегодняшний день уже известен медицине в связи с происходившими ранее вспышками заболеваний, которые были вызваны данным вирусом. Так, эпидемия острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2012 году были вызваны некоторыми разновидностями коронавирусов. Главную опасность для человека они несут из-за своих мутаций, которые позволяют вирусам с легкостью совершенствовать стойкость к лекарственным препаратам или усиливать возможность проникновения в здоровые клетки. Иными словами, вспышки вирусных инфекций всегда несут угрозу пандемий из-за все новых способностей самих вирусов.

На данный момент коронавирусная инфекция уже распространилась не только по Китаю, но и вышла за его пределы. Специалисты уже зафиксировали случаи коронавирусной инфекции в Тайланде, США, Вьетнаме, Сингапуре и Японии. Согласно статье, опубликованной на портале Medicalxpress.com, специалисты зафиксировали три случая смертельно опасного нового вируса во Франции. По словам лечащего пациентов с коронавирусом врача, сильной угрозы вирус не представляет, а угроза возникновения эпидемии на европейской территории маловероятна. Врач, под чьим наблюдением находятся заболевшие на территории Франции, отмечает, что болеющие коронавирусной инфекцией прибыли в их страну из той самой провинции Ухань, где и были зафиксированы первые случаи заражения.

Опасен ли в действительности коронавирус? Ученый из Франции доказывает обратное

Все заболевшие коронавирусной инфекцией проживали в Ухане или общались с местными жителями

Несмотря на то, что ученые так и не могут выяснить способ передачи коронавируса, всех заболевших, находящихся на территории Европы, помещают в отдельные, специально оборудованные комнаты для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Помимо этого, специалисты отмечают, что все зафиксированные случаи заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Европы, не являются неожиданностью для учёных, поскольку ранее уже были разработаны тесты для быстрой диагностики заболевания на начальной стадии.

Специалисты из Франции отмечают, что китайский тип вируса не настолько опасен, как, например, атипичная пневмония. Опираясь на статистические данные, специалисты выявили, что вспышка острого респираторного синдрома в 2002 году унесла значительно больше жизней, чем настоящая вспышка вируса за аналогичный период времени. Таким образом, уровень смертности от вирусного заболевания, который был выявлен в Китае, составляет менее 5%, в то время как у ТОРС он был в два раза выше.

28 январь 2020 /
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