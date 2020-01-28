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Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?

Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?

Количество зараженных смертельным коронавирусом в Китае растет с каждым днем. В стране объявлен карантин

С начала года весь мир следит за развитием ситуации в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCov. Каждый день из Поднебесной поступают новые данные о количестве зараженных, которое постоянно растет. Ученые установили, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку на стадии инкубационного периода — то есть до проявления первых симптомов, что значительно осложняет и без того непростую ситуацию. Тем временем, исследователи пытаются понять происхождение 2019-nCov. На данный момент существуют две гипотезы: постепенная мутация вируса среди диких животных на рынке в Ухане и утечка из лаборатории по изучению смертельно опасных вирусов, которая расположена неподалеку от эпицентра вспышки.


Откуда в ХХI веке берутся новые вирусы?

Появление новых вирусов сегодня не должно никого удивлять — ведь вирусы, как и все организмы на нашей планете, развиваются и приспосабливаются к новым условиям. Ввиду роста населения Земли и количества потребляемого мяса, самые разные вирусы получили на руки карт-бланш: большое скопление млекопитающих и домашней птицы на фермах, где не всегда соблюдены санитарные нормы, становится идеальной средой для размножения вирусов. По крайней мере так было с птичьим и свиным гриппом. Птичий грипп — чрезвычайно распространенная болезнь пернатых в дикой природе, однако когда этот штамм попадает к домашним курицам, они погибают довольно быстро из-за отсутствия иммунитета. А частый контакт больных птиц с человеком постепенно позволяет вирусу мутировать, что и послужило причиной появления смертельного для человека штамма птичьего гриппа.

Похожая ситуация наблюдалась во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году: носителями вируса оказались летучие мыши, которые проживают в пещере провинции Юньнань в Китае. Вообще, летучие мыши чем только не болеют. Так, недавно мы рассказывали вам об угрозе пандемии вируса Нипах, переносчиком которого и являются плодовые летучие мыши рода Pteropodidae. Рост температур из-за изменения климата также является угрозой распространения других, не менее опасных болезней.

Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?

В таких условиях содержались животные на рынке морепродуктов в Ухане

Геном 2019-nCov, как выяснили ученые, практически на 80% совпадает с геномом SARS. Однако смертность от SARS была значительно выше, чем от нового коронавируса. Но если причиной возникновения SARS оказались летучие мыши, то откуда взялся 2019-nCov на рынке морепродуктов в Ухане? Как сообщает CNN, ученые сузили причины распространения коронавируса до межвидовой передачи возбудителя от летучих мышей или змей и потенциальной лабораторной утечки в Ухане.

Причина № 1: передача 2019-NCoV змеям от летучих мышей

Учитывая причины возникновения SARS и MERS, неудивительно, что первое подозрение ученых пало на летучих мышей. Впоследствии, стало известно, что на рынке морепродуктов в Ухане велась торговля живыми дикими животными, которых граждане Поднебесной часто используют в кулинарных целях. Так, исследователи предположили, что от летучих мышей коронавирус передался змеям и, в конечном итоге, людям. В последнее время социальных сетях китайские гастрономические увлечения, включая суп из летучих мышей, подвергаются жесткой критике. В 2017 году Ван Мэнъюнь, китайская знаменитость, принесла извинения после того, как видео в котором она ела жареную летучую мышь, стало вирусным. Вопрос о том, может ли коронавирус или другие формы вируса передаваться человеку после термической обработки остается открытым.

Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?

Слева на фото суп из летучей мыши. Справа китайская актриса Ван Мэнъюнь ест жареную летучую мышь

Как пишут исследователи в работе, опубликованной в журнале Journal of Medical Virology, змеи являются наиболее вероятным резервуаром для 2019-nCoV. Несмотря на критику данной работы в научном сообществе, специалисты полагают, что нахождение большого количества диких животных в клетках на рынке в Ухане, представляет из себя идеальные условия для размножения и межвидовой мутации вирусов. Ранее проведенные исследования показали, что вирус может распространяться от живых летучих мышей на плохо регулируемых рынках где торгуют живыми животными.

Причина № 2: потенциальная утечка из лаборатории по изучению смертельно опасных вирусов

В 2017 году в Ухане была открыта Национальная лаборатория биобезопасности для изучения самых мощных в мире вирусов и патогенов. Однако уже тогда исследователи высказывали беспокойство в связи с возможной утечкой из лаборатории. Из-за того, что в китайских лабораториях ученые тестируют патогены на животных и в том числе обезьянах, существует вероятность, что патогены могут вырваться наружу различными способами. По мнению некоторых специалистов, из-за патогенов обезьяны могут демонстрировать изменчивое поведение.

Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?

На фото провинция Хубэй. Красным отмечено расстояние от рынка морепродуктов до лаборатории по изучению вирусов

Они могут убегать, царапаться, кусаться. Тем не менее, основываясь на развитии вируса и исследованиях, появившихся в последние недели, межвидовая передача от летучих мышей или змей к людям является более вероятной причиной появления коронавируса, чем возможной утечкой из объекта. Однако полностью исключать версию об утечке из лаборатории нельзя. Так, в 2004 году в одной из лабораторий Китая произошла утечка SARS.

28 январь 2020 /
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