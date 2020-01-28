На Земле обнаружены существа, похожие на героя игры «Пакман»

Кажется, легендарный Пакман существует в реальном мире!

Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, вас окружают миллионы различных бактерий. Они обитают не только на нашем теле, но и на стенах, мебели, а также предметах, которыми мы пользуемся каждый день. Впрочем, этим вас уже вряд ли удивить, потому что совсем недавно мы писали о том, какие опасные бактерии обитают на поверхности косметических средств. Но помимо бактерий всю нашу планету также населяют так называемые протисты, которых невозможно назвать ни животными, ни растениями. Их нельзя отнести даже к бактериям, потому что протисты имеют собственное клеточное ядро. Недавно ученые из США и Испании решили тщательнее изучить этих созданий и выяснили, что они ведут себя как Пакман из одноименной игры 80-х годов.

Об образе жизни необычных организмов было рассказано в научном журнале под названием Science Advances. Ранее ученые пытались тщательно изучить этих созданий, однако у них не получалось точно распознать их в почве, потому что они обитают в ней миллионами. Однако теперь исследователи могут идентифицировать их по генетическому коду и внимательно рассмотреть под микроскопом. При изучении их образа жизни выяснилось, что большинство протистов ведут себя как герой игры «Пакман».

Каких существ больше всего на Земле?

В ходе наблюдений ученые заметили, что большую часть времени необычные создания двигаются в толще грунта и поглощают мелких бактерий. В то же время они пытаются увернуться от нападений более крупных микроорганизмов. Действительно, это очень похоже на игру 80-х годов, где желтый персонаж с открывающимся ртом передвигался по лабиринту и поедал небольшие точки, избегая встречи с привидениями.

Однако, в мире существуют и другие виды протистов, которые ведут несколько другой образ жизни. Например, в почвах тропических лесов исследователи обнаружили организмы, которые ведут себя как паразиты и обитают внутри других живых организмов. А в пустынных почвах были найдены создания, которые вырабатывают жизненно важную энергию за счет солнечного света.

Следует упомянуть, что далеко не все крошечные создания безопасны для человека и животных. Тогда как большая часть протистов ведут мирный образ жизни и составляют большую часть биомассы нашей планеты, другие могут спровоцировать развитие различных болезней. Например, некоторые микроскопические организмы вызывают сонную болезнь, также известную как «африканский трипаносомоз». Как правило, она распространяется через укусы мухи цеце, сопровождается температурой, болями в суставах и головной болью и часто завершается смертью человека.

Как бы то ни было, проведенное учеными исследование рассказало многое об этих многочисленных существах. Теперь нам, по крайней мере, известно не только что они передвигаются при помощи крошечных жгутиков, но и что ведут образ жизни персонажа легендарной игры. В конце концов эта научная работа вполне может продвинуть исследования в области микробиологии и в будущем ученые могут сделать еще более удивительные открытия.