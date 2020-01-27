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Земля способна прокормить лишь 3,4 миллиарда человек. Что же делать остальным?

Земля способна прокормить лишь 3,4 миллиарда человек. Что же делать остальным?

Нынешняя продовольственная система может прокормить только 3,4 миллиарда человек, сообщает портал newscientist.com. В случае, если человек не выйдет за пределы планетарных границ, большей части населения планеты грозит нехватка пищи. Вместе с тем, специалисты предлагают и менее радикальный способ решения глобальной проблемы путем проведения реорганизации современной сельскохозяйственной системы, что позволит планете накормить более 10 миллиардов человек.



Человечеству не хватает еды

Производство продуктов питания за счет окружающей среды больше не может двигаться в этом направлении, утверждает Дитер Гертен из Потсдамского института исследований влияния климата в Германии. Известно, что в 2009 году специалисты определили девять планетарных границ, которые человечество не должно превысить в случае, если хочет поддерживать свою жизнедеятельность на планете без резкого сокращения численности своего населения. Согласно мнению исследователей, для этого человечество должно придерживаться определенных рамок, имеющих прямое отношение к ведению сельского хозяйства. Так, мы обязаны не брать слишком много пресной воды из рек и озер, должны ограничить свое использование азота и азотистых соединений, а также не вырубать большое количество леса и поддерживать общее биоразнообразие планеты.

Изучив современное предложение продуктов питания, команда пришла к выводу, что половина современных производств нарушает все эти естественные требования, ставя под угрозу жизнеобеспечение нашей планеты. Столь неприятную ситуацию можно решить путем перепрофилирования современных ферм в районах, где в настоящее время более 5% видов находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, исследователи предлагают аналогичное решение и для сельскохозяйственных угодий, где вырублено более 85% тропических лесов, а также в местах с активным водозабором в целях ирригации и местах с высоким уровнем поверхностных вод.

Земля способна прокормить лишь 3,4 миллиарда человек. Что же делать остальным?


Технология редактирования генома поможет человечеству решить продовольственный кризис

Согласно мнению специалистов, введение подобных мер может означать значительное ограничение на использование удобрений в некоторых частях Китая, Центральной Европы, а также в некоторых регионах Африки и США. Введение комплекса подобных мер может способствовать обеспечению устойчивого производства продовольствия для 7,8 миллиарда человек, что приблизительно соответствует нынешнему населению планеты. Кроме того, сокращение количества употребляемого мяса может помочь увеличить этот показатель до 10,2 миллиардов человек — чуть больше прогнозируемого числа населения Земли к 2050 году.

У амбициозного плана ученых есть только одно “но”. Так, команда исследователей предполагает, что на позитивные изменения сельского хозяйства планеты могут повлиять последствия глобального потепления. В этом случае человечеству придется надеяться лишь на технологию редактирования генома и использование электричества от солнечных батарей в целях выращивания продуктов питания будущего.

27 январь 2020 /
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