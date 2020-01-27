В атмосфере Земли нашли новую угрозу здоровью

Исследователи из Калифорнийского университета сообщили об обнаружении в атмосфере Земли новой угрозы здоровью. Речь идёт о неизвестных ранее частицах грибков, которые способны вызвать у человека аллергию или астму.

Учёные рассказали о кусочках грибковых спор в воздухе. Для них было неожиданностью идентифицировать эти частицы как фрагменты грибков. Тем более, что нашли их случайно.

Исследователи с помощью специального устройства собирали различные частицы в воздухе диаметром всего 20-60 нанометров, а затем помещали их на платиновую нить. Обнаруженные среди них грибковые фрагменты размером не превышали 30 нанометров. Учёные предположили, что ранее про них не знали из-за того, что просто не видели при недостаточно высоком разрешении.

Из-за своих крошечных размеров частицы представляют угрозу для человека: они могут проникать в лёгкие, вызывая аллергию и астму.