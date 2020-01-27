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Ученые сообщили о риске коррозии и разгерметизации Международной космической станции

Ученые сообщили о риске коррозии и разгерметизации Международной космической станции

Международная космическая станция, первый блок которой ввели в строй в конце 1998 года, находится на орбите уже более 7,7 тысячи дней. Срок ее эксплуатации ранее планировали завершить в 2015-2016 годах, но позже участники проекта (Россия, Канада, США, Япония и десять государств Европейского космического агентства) продлили его до 2020-го, а потом и до 2024 года. Минувшим летом исполнительный директор «Роскосмоса» сообщил, что речь идет о том, что МКС может продолжить работу вплоть до 2030 года, несмотря на то, что изначально станция была рассчитана на 15 лет. Однако международные эксперты пока затрудняются ответить на вопрос, каково же будущее Международной космической станции.

Как заявили сотрудники Института медико-биологических проблем РАН, сегодня жилые модули МКС оказались перед риском коррозии и последующей разгерметизации. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина», космонавты обнаружили в одном только российском отсеке станции более 130 уязвимых мест.

«Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к “холодным”, в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги», — пишут ученые.

Для устранения риска разгерметизации и контроля за остаточной толщиной корпуса специалисты Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений разрабатывают специальную аппаратуру, которую планируют испытать непосредственно на борту МКС в рамках проекта «Эмиссия».

В последнее время всевозможные утечки на МКС и пристыкованных к ней аппаратах случаются не так уж редко: летом 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09» обнаружили трещину, происхождение которой установить удалось не сразу. Как сообщили представители РКК «Энергия», согласно проведенному расследованию, дыру в корпусе сделали намеренно, с помощью сверла.

В феврале 2019-го снаружи американского сегмента МКС произошла утечка жидкого метана из-за отказа экспериментального оборудования RRM-3, а в июле в результате поломки в системе переработки воды около десяти литров жидкости вылилось в американский модуль.

27 январь 2020 /
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