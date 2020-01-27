» » Секс, сладкое и деньги приносят удовольствие по-разному

Секс, сладкое и деньги приносят удовольствие по-разному

Секс, сладкое и деньги приносят удовольствие по-разному

Российские ученые выяснили, что еда, секс и деньги активируют разные структуры мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале Brain Imaging and Behavior.

Принимая решения, мозг оценивает возможные варианты с точки зрения их выгоды — размера вознаграждения, который сулит каждый из них. При этом разные структуры мозга отвечают за различные типы вознаграждений. Интересным является тот факт, что в обработку информации о возможной награде оказываются вовлечены базальные ганглии — скопления подкорковых ядер головного мозга — которые отвечают за движение и регуляцию некоторых систем организма.

Но до сих пор было неизвестно, как активность базальных ганглий зависит от типа вознаграждения. Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые из НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий провели свой метаанализ. Они отобрали 190 исследований, в которых у участников фиксировали активность различных отделов мозга в ответ на информацию о вознаграждении — пищевом, эротическом или денежном. Активность при этом исследовалась с помощью метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

В результате ученые выяснили, что все типы вознаграждений активировали различные ядра базальных ганглий. По словам авторов работы, в ответ на пищевую награду вовлекались в основном ядра, расположенные в правом полушарии мозга, на эротическую — правый наружный бледный шар и левое хвостатое тело, а на денежную — все ядра базальных ганглий, включая прилежащее.

Связь составляющих базальных ганглий с другими отделами мозга также зависела от вида вознаграждения. На основе полученных данных ученые предложили новую модель обработки информации о вознаграждении, которая предполагает, что именно базальные ганглии играют ключевую роль в этом процессе. Понимание того, какие структуры мозга вовлечены в оценку различных вознаграждений, позволяет выяснить механизмы принятия решений человеком.

27 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Специалисты выяснили, какие люди наиболее умные
Хочу все знать

Специалисты выяснили, какие люди наиболее умные

Каждый человек может мыслить, думать и размышлять. Однако далеко не всех людей можно назвать интеллектуально развитыми или умными. 
Во время разговора по мобильному увеличивается активность головного мозга
Хочу все знать

Во время разговора по мобильному увеличивается активность головного мозга

Согласно новому исследованию, проведенному Национальным институтом охраны здоровья (National Institutes of Health) радиация сотового телефона оказывает определенное влияние на активность головного
По словам учёных, секс способствует росту клеток головного мозга
Хочу все знать

По словам учёных, секс способствует росту клеток головного мозга

По словам учёных, секс действительно может сделать вас умнее: исследование показало, что у крыс среднего возраста после спаривания возникало больше новых клеток мозга. Исследователи из Университета
Ученые разобрались с алекситимией
Хочу все знать

Ученые разобрались с алекситимией

Ученые разобрались в механизме возникновения алекситимии – неспособности при сильном волнении выражать свои чувства словами. Оказалось, что всему виной перевозбуждение одной из зон мозга, отвечающей
МРТ подтвердило положительное влияние медитации на состояние головного мозга
Хочу все знать

МРТ подтвердило положительное влияние медитации на состояние головного мозга

В Массачусетской общей больнице, которая является филиалом Гарвардской медицинской школы, провели исследование мозга людей, практикующих медитацию. Выяснилось, что положительные изменения в
Душевная боль вызывает в мозге человека такую же реакцию, как и физическая
Хочу все знать

Душевная боль вызывает в мозге человека такую же реакцию, как и физическая

Группа американских психологов из университета Мичигана пришла к выводу, что физическая травма и сильное чувство социальной отверженности вызывают в мозге человека одинаковые реакции.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальКраски древнего мира: лазурит"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий


Свежие Статьи
Обнаружены “призрачные частицы”, которые исходят из недр Земли

Обнаружены “призрачные частицы”, которые исходят из недр Земли

Ключевой элемент жизни обнаружен в межзвездном облаке рядом с новорожденной звездой

Ключевой элемент жизни обнаружен в межзвездном облаке рядом с новорожденной звездой

Путешествие с дикими гусями

Путешествие с дикими гусями

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+