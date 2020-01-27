Секс, сладкое и деньги приносят удовольствие по-разному
Российские ученые выяснили, что еда, секс и деньги активируют разные структуры мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале Brain Imaging and Behavior.
Принимая решения, мозг оценивает возможные варианты с точки зрения их выгоды — размера вознаграждения, который сулит каждый из них. При этом разные структуры мозга отвечают за различные типы вознаграждений. Интересным является тот факт, что в обработку информации о возможной награде оказываются вовлечены базальные ганглии — скопления подкорковых ядер головного мозга — которые отвечают за движение и регуляцию некоторых систем организма.
Но до сих пор было неизвестно, как активность базальных ганглий зависит от типа вознаграждения. Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые из НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий провели свой метаанализ. Они отобрали 190 исследований, в которых у участников фиксировали активность различных отделов мозга в ответ на информацию о вознаграждении — пищевом, эротическом или денежном. Активность при этом исследовалась с помощью метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).
В результате ученые выяснили, что все типы вознаграждений активировали различные ядра базальных ганглий. По словам авторов работы, в ответ на пищевую награду вовлекались в основном ядра, расположенные в правом полушарии мозга, на эротическую — правый наружный бледный шар и левое хвостатое тело, а на денежную — все ядра базальных ганглий, включая прилежащее.
Связь составляющих базальных ганглий с другими отделами мозга также зависела от вида вознаграждения. На основе полученных данных ученые предложили новую модель обработки информации о вознаграждении, которая предполагает, что именно базальные ганглии играют ключевую роль в этом процессе. Понимание того, какие структуры мозга вовлечены в оценку различных вознаграждений, позволяет выяснить механизмы принятия решений человеком.
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