Секс, сладкое и деньги приносят удовольствие по-разному

Российские ученые выяснили, что еда, секс и деньги активируют разные структуры мозг а. Результаты их работы опубликованы в журнале Brain Imaging and Behavior.

Принимая решения, мозг оценивает возможные варианты с точки зрения их выгоды — размера вознаграждения, который сулит каждый из них. При этом разные структуры мозг а отвечают за различные типы вознаграждений. Интересным является тот факт, что в обработку информации о возможной награде оказываются вовлечены базальные ганглии — скопления подкорковых ядер головного мозг а — которые отвечают за движение и регуляцию некоторых систем организма.

Но до сих пор было неизвестно, как активность базальных ганглий зависит от типа вознаграждения. Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые из НИУ ВШЭ и Сколковского института науки и технологий провели свой метаанализ. Они отобрали 190 исследований, в которых у участников фиксировали активность различных отделов мозг а в ответ на информацию о вознаграждении — пищевом, эротическом или денежном. Активность при этом исследовалась с помощью метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

В результате ученые выяснили, что все типы вознаграждений активировали различные ядра базальных ганглий. По словам авторов работы, в ответ на пищевую награду вовлекались в основном ядра, расположенные в правом полушарии мозг а, на эротическую — правый наружный бледный шар и левое хвостатое тело, а на денежную — все ядра базальных ганглий, включая прилежащее.

Связь составляющих базальных ганглий с другими отделами мозг а также зависела от вида вознаграждения. На основе полученных данных ученые предложили новую модель обработки информации о вознаграждении, которая предполагает, что именно базальные ганглии играют ключевую роль в этом процессе. Понимание того, какие структуры мозг а вовлечены в оценку различных вознаграждений, позволяет выяснить механизмы принятия решений человеком.