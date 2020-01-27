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Эксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизма

Эксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизма

Зависимость современных молодых людей от потребления цифрового контента грозит человечеству интеллектуальной деградацией и своеобразному разделению на умных и глупых. Такие выводы научного исследования привел руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов, выступавший на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Ситуации, когда вы потребляете контент постоянно, у вас [в мозгу] активна центральная исполнительская сеть. Это значит, что энергия в те части мозга, отвечающие за мышление, не поступают. По сути мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться тому, что люди, которые редко вылезают из Twitter и Instagram, редко включают голову", - говорит он.

По данным исследования, которые привел Курпатов, 40% детей в возрасте до 10 лет в США и России практически постоянно находятся онлайн. К подростковому возрасту этот показатель увеличивается почти до 70%. При этом мозгу требуется в среднем 23 минуты, чтобы включить мышление. Но, по данным исследования, в 2018 году среднестатистический человек прерывался на реальную жизнь только на 15 минут.

"В результате то, что мы имеем сейчас, это по сути эпидемия цифрового аутизма. Это состояние, при котором молодые люди не могут длительно поддерживать психологический контакт", - считает Курпатов. По его словам, такая тенденция ведет не только к тому, что мир разделяется на богатых и бедных, "но и на глупых и умных".

Согласно данным другого исследования, контакт со смартфоном или другим гаджетом длительностью более двух-трех часов усиливает депрессию и суицидальные мысли. При этом смартфон влияет на когнитивные способности человека даже когда просто находится рядом с человеком, выяснили ученые. "У вас увеличиваются объемы оперативной памяти и подвижность интеллекта, когда смартфон находится в другой комнате, а не рядом на столе. И наоборот, вы глупеете, когда смартфон рядом с вами", - говорил Курпатов, демонстрируя инфографику исследования.

27 январь 2020 /
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