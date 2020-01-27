Опубликована карта мозга высокого разрешения

Ученые Google и Исследовательского кампуса Джанелия в Вирджинии опубликовали самую большую карту соединений в мозг е высокого разрешения, на которой представлены 20 миллионов синапсов, соединяющих около 25 000 нейронов в мозг е плодовой мухи.

Эта модель является важной вехой в области коннектомики — области нейронаук, предметом изучения которой является коннектом (структурные связи мозг а). Карта отображает примерно четверть мозг а плодовой мухи. На сегодняшний день полностью картирован только один организм — круглый червь C. elegans.

Коннектомика имеет неоднозначную репутацию в мире науки. Ее защитники утверждают, что она помогает связать физические части мозг а с определенным поведением организмов, что является ключевой целью нейробиологии. Позиция критиков заключается в том, что коннектомика еще не сделала ни одного серьезного открытия, а работа ученых в этом направлении — нецелевое использование ресурсов, которые можно было бы направить на изучение других вещей.

«Карта, без сомнения, — техническое чудо, — говорит нейробиолог из Ноттингемского университета Марк Хамфрис. — Сама по себе она не ответит на насущные научные вопросы, но может показать нам некоторые интересные загадки».

Первым шагом при создании карты стала нарезка мозг а плодовой мухи на кусочки толщиной всего 20 микрон — треть ширины человеческого волоса. Размер же мозг а насекомого сравним с зернышком мака. Тем не менее, плодовые мухи демонстрируют сложное поведение, у них даже есть брачные танцы.

Затем кусочки мозг а визуализировали, бомбардируя их потоками электронов сканирующего электронного микроскопа. Полученные данные содержат около 50 триллионов трехмерных пикселей (вокселей). Компания Google заявила, что ученым из Джанелии потребовалось два года и сотни тысяч часов, чтобы составить 3D-карту, проверив маршрут каждого из 20 миллионов синапсов.

Всего мозг плодовой мухи содержит 100 000 нейронов, а человеческий — около 86 миллиардов. Это говорит о том, насколько мы далеки от создания карты наших собственных нервных путей.