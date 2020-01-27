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Обнаружены новые виды бактерий, невосприимчивых к антибиотикам

Обнаружены новые виды бактерий, невосприимчивых к антибиотикам

Шведские ученые обнаружили и классифицировали до сих пор неизвестные виды устойчивых к антибиотикам бактерий того же семейства, что и кишечная палочка Escherichia coli и Salmonella. История обнаружения бактерии описана в журнале Frontiers in Microbiology.

Микроорганизмы нашли в инфицированной ране взрослого пациента в больнице Кунгэльв к северу от Гетеборга еще в 2014 году, однако только сейчас исследователи смогли охарактеризовать и классифицировать новые виды. В своей работе они использовали секвенирование следующего поколения геномной ДНК. Оказалось, что микроорганизмы принадлежат к совершенно новому роду бактерий семейства Enterobacteriaceae. Однако точная идентификация видов требует дальнейших всесторонних исследований и анализов.

«Это яркий пример того, насколько важно уметь определять непосредственные причины инфекции. Если бактерии идентифицированы точно, врачи могут назначать конкретные антибиотики, а не полагаться на антибиотики широкого спектра действия», – Франциско Сальва Серра, соавтор исследования.

По словам Серры, антибиотики широкого спектра действия способствуют развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий, в том числе вызывающих заболевание. В результате это приводит к снижению потенциала лечения инфекционных заболеваний.

27 январь 2020 /
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