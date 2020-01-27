Первые грибы появились раньше, чем считалось

Новая работа исследователей из Бельгии, Германии и США показывает, что первые грибы появились на Земле в период от 715 до 810 миллионов лет назад. Это примерно на 300 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

Происхождение и эволюция представителей царства грибов до сих пор остается загадочной и плохо изученной. На сегодняшний день ученые смогли идентифицировать только 2% видов этих организмов. Из-за их строения оказывается крайне трудно найти ископаемых представителей этого царства и отличить их от других микроорганизмов. До сих пор самым древним подтвержденным ископаемым грибам было около 460 миллионов лет.

Но теперь исследователи из Брюссельского университета, Института Карнеги и Потсдамского центра имени Гельмгольца обнаружили новый ископаемый гриб. Он оказался самым старым из когда-либо найденных образцов, согласно его молекулярному составу. Ученые обнаружили остатки его мицелия — грибницы — в породах, возраст которых составляет примерно от 715 до 810 миллионов лет. Эти древние породы были найдены на территории Демократической Республики Конго и относятся к периоду, когда жизнь на Земле была еще в зачаточном состоянии.

Эти окаменелости были найдены в переходной зоне между водой и сушей. По словам ученых, этот факт означает, что грибы были важными партнерами первых растений, когда они только начали колонизировать поверхность планеты 500 миллионов лет назад.

Предыдущие окаменелости грибов были идентифицированы только на основе морфологии органических остатков, извлеченных из горных пород. При этом исследователи использовали агрессивные кислоты и кислые соли. Такой метод наносит ущерб химии органическим ископаемым и позволяет провести только морфологический анализ, который можно неправильно интерпретировать, потому что некоторые морфологические характеристики являются общими для разных ветвей живых организмов.

Авторы новой работы использовали другие методы анализа: спектроскопию с синхротронным излучением, конфокальную, флуоресцентную и электронную микроскопии. Используя эти методы, можно было изучать химию органических остатков in situ, без химической обработки. Это позволило исследователям обнаружить следы хитина — прочного соединения, которое содержится в клеточных стенках грибов. Они также показали, что организмы были эукариотами, то есть их клетки имели ядро.