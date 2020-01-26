Названа причина, по которой женщины живут дольше мужчин

Оказывается, курение способно сократить ожидаемую продолжительность жизни на целых два года

Представьте, что вы хотите доехать до Выборга из Санкт-Петербурга. Когда вы вбиваете координаты в навигатор, программа рассчитывает приблизительное время поездки из одного города в другой исходя из текущего трафика. А если в Петербурге на выезде из города образовалась пробка, то дополнительное время, затрачиваемое на пробку, будет включено в смету. Конечно, вы не будете в курсе всех этапов поездки, к тому же, пока вы будете ехать по городу, пробка может рассосаться. Примерно так же ученые рассчитывают приблизительную продолжительность жизни. Согласно результатам нового исследования, причина, по которой женщина живут дольше мужчин оказалась весьма неожиданной.

Как рассчитывается ожидаемая продолжительность жизни?

Как пишет The Conversation, ожидаемая продолжительность жизни складывается из множества маленьких кусочков, по одному для каждого возраста и демографы могут выбирать эти кусочки отдельно. Ученые из университета Южной Дании и университета Гронингена опубликовали результаты своей работе в журнале BMC Public Health. Исследователи изучили часть ожидаемой продолжительности жизни жителей Северной Америки, Европы и Океании в возрасте от 50 до 85 лет с высоким уровнем дохода в период 1950–2015 годов. Оказалось, что в 1950-х мужчины жили примерно на два с половиной года меньше, чем женщины. А в 1980-х эта разница возросла до четырех с половиной лет. Затем в 2015 году разница в ожидаемой продолжительности жизни снизилась до нового минимума — около двух лет. Результат оказался неожиданным — все это увеличение и последующее снижение было связано с курением. Отказ от курения выравнивает разницу в ожидаемой продолжительности жизни между 50 и 85 годами на два года. Кто бы мог подумать?

Эпидемия курения

Курение медленно разрушают организм. Поскольку исторически мужчины начинали курить раньше женщин и намного больше, любое влияние курения на продолжительность жизни в первую очередь проявляется у мужчин. Пока ученые и врачи занимались исследованиями о вреде табакокурения, женщины тоже пристрастились к этой пагубной привычке. Теперь, спустя десятилетия, смертность из-за влияния курения на здоровье среди мужчин снижается, но увеличивается у пожилых женщин, которые курили в прошлом. Это порождает схему, называемую «эпидемия курения»: сначала курят мужчины, затем мужчины начинают умирать от курения, примерно в то же самое время, когда женщины начинают курить, затем женщины начинают умирать от курения.

В некоторых странах, таких как Великобритания и Нидерланды, вскоре от курения может умереть больше женщин, чем мужчин

На заключительном этапе эпидемии курения люди, наконец, становятся умнее и бросают курить. Этот последний этап эпидемии курения, однако, является более сложным. Но люди продолжают курить и сегодня. Более того, очень многие пристрастились к электронным сигаретам и вейпам, что стало причиной нескольких смертей в США. Тем не менее, исследование ученых показало и хорошие новост и. В последнее время произошло значительное снижение смертности от курения среди людей в возрасте около 50 лет. В то время как одни люди продолжают курить, по крайней мере, некоторые считают, что табак является убийцей.