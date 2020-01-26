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Китайский луноход передал новые фотографии обратной стороны Луны

Китайский луноход передал новые фотографии обратной стороны Луны

Китайский луноход Yutu 2

Прошло чуть больше года с тех пор, как китайский посадочный модуль Chang’e 4 и луноход Yutu 2 приземлились на дальней стороне Луны. Все это время они изучали кратер Фон Кармана и делились результатами своих открытий через единственный источник связи в виде ретрансляторного спутника Queqiao, передающего сигналы на Землю. В рамках научно-исследовательской миссии, Chang’e и его “коллега” делились фотографиями той части лунной поверхности, которая скрыта от земного наблюдателя из-за гравитационного захвата Земли.


Как выглядит обратная сторона Луны?

Таинственная спутница Земли в бескрайнем космическом пространстве постепенно начинает раскрывать свои неизученные стороны. Согласно статье, опубликованной на портале sciencealert.com, китайская программа исследования Луны только что выпустила партию фотографий с высоким разрешением от посадочной камеры Chang’e 4 и панорамной камеры Yutu 2. Снимки делались в течение 12 лунных суток, каждый из которых соответствует приблизительно 29 земным. Во время долгого лунного дня миссия находится в постоянном солнечном свете, необходимом для проведения операций при использовании солнечной энергии. После рабочего цикла приборы отключаются на двухнедельную ночь, а половина земного спутника погружается во мрак.

Китайский луноход передал новые фотографии обратной стороны Луны

фотография лунной поверхности, сделанная с борта лунохода Yutu 2

На протяжении года луноход двигался по извилистой тропе через 180-километровый кратер фон Карман, являющегося частью бассейна Айткена, чьи размеры в поперечнике составляют более четверти Луны. Огромное количество данных, полученных в результате миссии, могут пролить свет не только на историю спутника и причины возникновения загадочного ударного бассейна, но и ответить на неизученные еще вопросы относительно эволюции Солнечной системы в целом.

Китайский луноход передал новые фотографии обратной стороны Луны

Обратная сторона Луны менее кратеризирована по сравнению со стороной, обращенной к Земле

Следующая китайская миссия Chang’e 5 должна стартовать в конце 2020 года. Однако новый модуль не направится к теневой стороне Луны, как его предшественник. Вместо этого миссия должна будет собрать около двух килограммов лунных образцов, доставив их в дальнейшем на Землю. В случае успеха программы Chang’e 5, человечество сможет получить доступ к лунным образцам, доставленных со спутника с 1976 года. Специалисты надеются, что образцы лунной породы помогут при планировании будущих экспедиций на Луну, в частности, миссии “Артемис” от НАСА, о ходе которой мы уже не раз писали в наших статьях.

26 январь 2020 /
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