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Ученые заставили говорить древнюю мумию

Ученые заставили говорить древнюю мумию

Спустя 3000 лет голос древнеегипетского священника снова был услышан

Современные технологии позволяют с лёгкостью передавать информацию по «воздуху», перемещать нас в пространстве на огромных скоростях и даже создавать новые виды вирусов. Становясь все более совершенными, технологии позволяют современному человеку все быстрее и быстрее захватывать ранее неизученные области знаний, результаты освоения которых могли бы весьма удивить наших предков. Очередным таким событием в продвижении технологического прогресса стало специальное сканирование, которое провели древнему мумифицированному египетскому священнику для того, чтобы услышать его голос снова.


Как звучит голос мумии?

Согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, ученым из Великобритании удалось провести детальное медицинское сканирование мумифицированных останков, ранее принадлежавших древнеегипетскому священнику. Благодаря исследованию биологического материала, специалисты реконструировали голосовой тракт известной мумии Несьямуна, которая сейчас находится в Музее города Лидс.

С помощью медицинских снимков, учёные создали 3D-модель внутреннего строения рта и горла мумии, а затем воссоздали их на 3D-принтере. Получившийся вокальный тракт был объединен с искусственной гортанью для того, чтобы воссоздать истинный звук голоса Несьямуна. Стоит отметить, что последний раз его голос был слышим еще в 11-м веке до нашей эры.

Несмотря на то, что ученым все-таки удалось «заставить» заговорить мумию, в процессе воссоздания возникало несколько сложностей. Так, например, истинное звучание голоса было сильно искажено из-за затруднительного положения головы самой мумии и, естественно, изменения под действием времени не могли не усугубить ситуацию. Специалисты предполагают, что специфическое положение вокального тракта у мумии было вызвано не желанием произнести какую-либо гласную перед смертью, а скорее соответствовало необходимому положению шеи при погребении.

Ученые заставили говорить древнюю мумию

Реконструкция голоса принадлежит древнеегипетскому жрецу Несьямуну

Известно, что предыдущие попытки воспроизвести древние голоса могли только приблизительно «оживить» лицевые конструкции, прибегая к помощи компьютерного моделирования. Теперь же звук голоса мумии, сохранившийся на протяжении трёх тысячелетий, был основан на существующем голосовом тракте.

Жрец Несьямун на данный момент является одним из самых исследованных артефактов, которые были сохранены со времён древнего Египта. Несьямун жил еще во времена правления 20-й династии египетского царя Рамсеса Хl. Ему удалось дослужиться до «ваабского священника» в Карнаке, что на тот момент являлось достаточно высоким званием. Данный чин позволял приближаться к статуям Амона, который считался самым выдающимся из древнеегипетских богов.

Предполагается, что смерть древнеегипетского жреца в возрасте 50 лет наступила из-за сильной аллергической реакции. Известно, что надпись на гробнице Несьямуна, которая гласила о том, что жрец надеется «обратиться к богам после смерти», ученые истолковали как желание Несьямуна заговорить после смерти, что и было исполнено спустя несколько тысяч лет после смерти жреца.

Специалисты надеются, что дальнейшее улучшение технологий и знаний о древнеегипетском языке позволит восстановить более длинные отрывки речи египетского жреца.

26 январь 2020 /
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