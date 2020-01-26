Ученые разработали эффективный способ лечения боли

Поговорим о боли и методах ее лечения

Каждый из нас время от времени испытывает боль. Вот только мы не так часто задумываемся о том, какой она бывает и сколько видов боли в принципе существует. Оказывается, основных типа боли всего два, они известны как ноцицептивная боль и невропатическая боль. Но несмотря на знания и классификацию боли, эффективного метода лечения на сегодняшний день не существует. Это особенно касается хронической нейропатической боли. Недавно было опубликовано исследование, результаты которого свидетельствует о самом настоящем прорыве в лечение боли. Метод, использованный учеными, способен избавлять от боли без каких-либо побочных эффектов.

Что такое ноцицептивная боль?

Ноцицептивная или физиологическая боль вызвана активацией в организме ноцицепторов — активностью в чувствительных волокнах периферической и центральной нервной системы — вредными или потенциально вредными стимулами. Активация этих рецепторов приводит к действию и распространению нервных сообщений в центральную нервную систему и мозг . Физиологический тип боли является нормальной реакцией организма на потенциальный вред и служит для защиты от возникающих опасностей. Такая боль может носить острый или хронический характер, в зависимости от конкретного случая и причины.

Ученые классифицируют физическую боль на два подтипа — соматическую и висцеральную боль. Соматическая физическая боль возникает из-за активации болевых рецепторов, которые расположены на поверхности тела или в костно-мышечной ткани. Этот тип боли, как правило, локализуется в определенной области и часто усиливается при физической активности, но стихает во время отдыха.

Висцеральная боль относится к боли, которая возникает в результате активации болевых рецепторов, расположенных во внутренних органах. Этот тип боли обычно описывается как чувство глубокого давления, которое не локализовано в определенной точке тела.

Что такое нейропатическая боль?

Нейропатическая боль, в отличие от боли физической, вызвана повреждением нейронов, участвующих в распространении электрических сигналов, которые посылают сообщения о боли от рецепторов в мозг . Основным отличием является возникновение боли не вследствии реакции на физическое повреждение. Этот тип боли обычно описывается как острая, стреляющая боль, которая часто бывает довольно интенсивной. Существуют разные причины повреждения нервов и, вследствие, возникающая нейропатическая боль, в том числе может быть вызвана некоторыми инфекциями, диабетом или определенными хирургическими процедурами.

Что такое психогенная боль?

Этот неофициальный термин иногда используется для описания боли, которая связана с некоторыми нарушениями психики. О психогенной боли говорят, когда человек страдает тревожностью, депрессией или испытывает сильный стресс, что может негативно сказаться на организме в дальнейшем и даже причинить боль.

Что такое острая, хроническая или прорывная боль?

В дополнение к физической и невропатической боли, существует метод для классификации типа боли, исходя из ее продолжительности. Так, выделяют острую, хроническую или прорывную боль. Под острой болью исследователи подразум евают нормальную и временную реакцию организма, предупреждающую тело о травме. Хроническая боль часто определяется как любая боль в теле, которая длится в течение 12 недель и более. Прорывная боль относится к эпизодам острой боли, которые возникают при приеме обезболивающих препаратов для лечения хронической боли.

Как стволовые клетки помогут вылечить боль?

Недавно ученые разработали первый метод лечения боли с использованием стволовых клеток человека, который обеспечивает длительное облегчение хронической боли у мышый. Результат достигается за один прием и не оказывает никаких побочных эффектов. Как пишут исследователи в работе, опубликованной в научном журнале Pain, если лечение окажется успешным у людей, это может стать серьезным прорывом в разработке новых неопиоидных и не вызывающих привыкания лекарств. Напомним, что на сегодняшний день не существует эффективных методов лечения боли, особенно разрушительной нейропатической боли, вызванной травмой нерва.

В настоящий момент эффективного метода лечения боли не существует

В исследовании использовались индуцированные человеком плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), полученные из костного мозг а, для создания обезболивающих клеток в лаборатории. ИПСК — это клетки, которые могут развиваться в различные типы клеток организма в раннем возрасте и в процессе роста. В ходе работы ученые поместили ИПСК в спинной мозг мышей, страдающих нейропатической болью, вызванной повреждением или заболеванием, поражающим нервную систему. Как пишут авторы исследования, нейроны стволовых клеток способствовали длительному облегчению боли без побочных эффектов.

Поскольку исследователи могут выбрать, куда поместить обезболивающие нейроны, они могут воздействовать только на те части тела, которые “испытывают” боль. Исследователи отметили, что используемые стволовые клетки были взяты из образцов крови взрослых. Следующим шагом ученых станет проведение испытаний на безопасность на грызунах и свиньях. К исследованиям на людях ученые приступят в течение следующих пяти лет.