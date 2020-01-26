Получены новые фото северного полюса Марса

Северный полюс Марса с борта орбитального аппарата “Mars Express”

Марс — планета, больше всего напоминающая Землю целым рядом знакомых нам характеристик. Так, например, смена местных времен года происходит аналогично земным, хотя их продолжительность и превосходит наши примерно в 2 раза. Изображения, полученные недавно орбитальным аппаратом Mars Express, показывают яркие пятна льда и глубокие темные впадины на северном полюсе Марса. Их обнаружение свидетельствует о наличии в регионе сильных ветров и бурь при установлении на красной планете зимнего периода. Слои льда, покрывающие область, в это время начинают испытывать сильные изменения в своем составе и протяженности, что и смог запечатлеть Mars Express в ходе своей новой миссии.

Как выглядят полярные шапки Марса?

Экстремальный климат Марса, отвечающий за наличие на четвертой от солнц а планете толстых слоев водяного льда, ответственен и за возникновение на полярных шапках планеты слоя замерзшего диоксида углерода, выпадающего из разреженной марсианской атмосферы поверх привычного нам льда, сообщает портал sciencealert.com. Крайне низкая плотность атмосферы вкупе с относительной удаленностью от солнц а обеспечивают в зимнее время среднюю температуру -143°C (-225°F), что в несколько раз ниже современных антарктических показателей. С помощью мощной полноцветной камеры HRSC ученым удалось рассмотреть процессы, происходящие на северном полюсе Марса, запечатлев уникальные явления, свойственные только этой планете Солнечной системы.

Красные и коричневые марсианские впадины являются частью более крупного спирального узора впадин, которые расходятся от центра Северного полюса. Сверху они выглядят как узор из полос зебры. Ученые считают, что за создание этой необычной картины ответственны так называемые катабатические ветры, которые переносят плотный воздух на более низкие высоты. На красной планете они переносят холодный плотный воздух от полярных ледников и замерзших плато вниз к более низким высотам, представляющих собой долины и впадины. Из-за постоянного вращения планеты, льды северного полюса Марса испытывают на себе воздействие эффекта Кориолиса, который создает спиральный узор, исходящий от центра Северного полюса.

Кратер “Королев” на Марсе

Слои льда на полюсах красной планеты представляют особый интерес для ученых хотя бы уже потому, что содержат ключи к изменениям климат а планеты на протяжении миллионов лет. По мере того, как лед тает и замерзает, он смешивается с пылью, постепенно оседающей на поверхности Марса, одновременно захватывая целый пласт вещества, находившегося на поверхности планеты в тот или иной промежуток времени. Исследователи утверждают, что слои древнего льда в свое время могли быть не только свидетелями влажного климат а Марса в далекой древности, но и запечатлеть процессы, породившие знакомые нам огромные вулканы и кратеры планеты.