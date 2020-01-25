Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?

Новая эпидемия, возникшая в Китае, в очередной раз показала, что опасные вирусы, которые до поры до времени циркулируют в природе среди животных, способны стать угрозой для человеческой цивилизации. Точно неизвестно, что именно стало источником инфекции, однако люди с подобным уже сталкивались. «Лента.ру» рассказывает о других эпидемиях, возникших похожим образом, и о том, чем они похожи на вспышку коронавируса в Китае.

Родина эпидемий

Вспышка вирусной пневмонии в китайском городе Ухане вызвана новым вирусом 2019-nCoV, чей геном (вся совокупность ДНК) был успешно секвенирован. Естественным резервуаром, то есть долговременным хозяином вируса, в котором тот может существовать неограниченное время, являются животные. Установить «хозяина» достаточно трудно, ведь эпидемия началась на рынке морепродуктов в Ухане, где люди контактируют с множеством различных животных, включая змей, овец, кроликов и летучих мышей.

Китай является очагом возникновения многих вирусных эпидемий, в том числе птичьего гриппа в 1997 году, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS или атипичной пневмонии) в 2003 году и острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в 2010 году. Возбудителем тяжелого респираторного синдрома является коронавирус — семейство вирусов, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Эти вирусы вызывают нарушение функций дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. У пациентов развивается опасная для жизни пневмония.

Летучие ужасы

Как и SARS-вирус, 2019-nCoV относится к коронавирусам, при этом он менее патогенен. Острый респираторный синдром, который впервые был зафиксирован в 2002 году в китайской провинции Гуандун, был более тяжелым. Его возбудителем считается вирус SARS-CoV, разрушающий клетки легочных альвеол. Распространению SARS способствовало то, что поначалу власти Китая скрывали случаи заражения и распространения эпидемии, в результате чего вирус уже через два месяца попал в соседние Гонконг и Вьетнам, а через год проник и на другие континенты. Всего было отмечено 8437 случаев заболевания, и примерно 10 процентов их закончились летальным исходом. При этом среди людей старше 50 лет смертность достигала более 50 процентов.

В мае 2003 года ученые провели исследования с использованием образцов диких животных, продаваемых в качестве продовольствия на местном рынке в провинции Гуандун. Результаты показали, что коронавирус SARS может быть выделен из гималайской циветы, даже если у животного не было клинических проявлений. Предварительный вывод состоял в том, что вирус SARS преодолел ксенографический барьер между азиатскими пальмовыми циветами и людьми. Позже вирус был также обнаружен у енотовидных собак, хорьковых барсуков и домашних кошек. В 2005 году два исследования выявили ряд SARS-подобных коронавирусов у китайских летучих мышей.

Тогда филогенетический анализ показал высокую вероятность того, что коронавирус SARS изначально возник у летучих мышей и распространился на людей напрямую или через животных, содержащихся на китайских рынках. У летучих мышей не было никаких видимых признаков заболевания, но они, вероятно, являются естественными резервуарами для коронавирусов, похожих на SARS.

Наконец, в 2017 году исследователи сообщили, что в провинции Юньнань обнаружена отдаленная пещера, где обитают подковоносые летучие мыши, несущие штамм коронавируса. Этот штамм имел все генетические особенности того вируса, что вызвал глобальную вспышку атипичной пневмонии в 2002 году. В своей статье китайские исследователи предупредили, что в любое время может произойти еще одна смертельная вспышка SARS. Ученые особо отметили тот факт, что пещера, в которой обнаружен патогенный штамм, находится всего в километре от ближайшей деревни.

КоронавирусыПтичья смерть

Птичий грипп у человека был впервые выявлен в Гонконге в 1997 году, во время вспышки заболевания у домашней птицы. До 2005 года было выявлено 112 случаев заболевания у людей — во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже и Индонезии, из них зафиксировано 64 смертельных исхода. Хотя вирус обычно поражает птиц, он вполне способен передаваться от человека человеку. Главная опасность состоит в том, что вирусы человеческого, птичьего и свиного гриппа способны перемешивать гены, и в результате может появиться вирус, против которого у большинства людей практически нет иммунитета.

Птичий грипп чаще всего распространяется при контакте между зараженными и здоровыми птицами, но может передаваться и через зараженные предметы. Вирус часто инфицирует людей через прямой контакт с зараженной птицей, например, во время убоя или ощипывания. Этот тип гриппа не является воздушно-капельным заболеванием, поэтому передача от человека человеку сильно затруднена. Появление нового, особо сильного штамма может убрать это препятствие и вызвать глобальную эпидемию.

Невидимая угроза

SFTS-вирус также впервые был замечен в Китае, после чего инфекции были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и на Тайване. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом имеет уровень смертности 12 процентов, а в некоторых местах достигает 30 процентов. Основными клиническими симптомами являются лихорадка, рвота, диарея, полиорганная недостаточность, тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов), лейкопения (низкий уровень лейкоцитов) и повышенный уровень ферментов печени.

SFTS является клещевым заболеванием, но вторичными переносчиками могут служить млекопитающие, представляющие опасность для людей. Так, сообщалось о случае смерти пациентки, которую укусила домашняя кошка, заразившаяся вирусом от клеща. Считается, что вирус впервые возник 50-150 лет назад, и стал угрожать людям при расширении их местообитания.

Гибрид-убийца

2019-nCoV — новый штамм коронавирусов, однако ученые уже проводят исследования, позволяющие установить источник и происхождение инфекции. Специалисты сумели выделить ДНК вирусов. Они сопоставили пять геномов вируса 2019-nCoV с известными генетическими последовательностями других коронавирусов, заражающих как животных, так и людей. Ученые пришли к выводу, что вирус возник путем смешивания генов других вирусов, которые поражали летучих мышей и змей, а именно южнокитайского многополосного крайта и китайскую кобру. Известно, что эти змеи продавались на китайском рынке, признанным очагом распространения заболевания.

Однако стоит заметить, что ряд исследователей оспаривают этот вывод. Они утверждают, что китайские ученые не представили достаточных доказательств того, что рептилии могут заражаться коронавирусами. Более вероятно, что носителем стали млекопитающие или птицы. В настоящее время наиболее вероятным кандидатом в источники вируса считаются летучие мыши.