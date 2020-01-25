» » Исследователи показали модель атмосферы древней Земли

Исследователи показали модель атмосферы древней Земли

Исследователи показали модель атмосферы древней Земли

Сотрудники Вашингтонского университета использовали компьютерное моделирование, чтобы воссоздать атмосферу Земли 2,7 миллиарда лет назад. Выяснилось, что в те времена она на 70% состояла из углекислого газа. Статья исследователей была опубликована в журнале Science Advances.

По мере того, как исследователи продолжают погружаться вглубь прошлого нашей планеты, они ищут сходства между сегодняшними и тогдашними условиями, чтобы понять, как Земля стала такой, какой мы ее видим сейчас. Ключевой фигурой в этой головоломке является атмосфера. Ученые подозревали, что она была совершенно другой на ранних стадиях развития планеты, но убедительных доказательств этого до сих пор не существовало.

Несколько лет назад исследователи обнаружили множество микрометеоритов, которые приземлились на Земле примерно 2,7 миллиарда лет назад. Это соответствует архейскому эону — периоду времени, в течение которого, как считается, впервые появилась жизнь на Земле. Анализ микрометеоритов показал, что в них наряду с большим количеством железа содержался вюстит.

Этот минерал образуется при окислении железа, но для этого требуются особые условия, которых не достичь на поверхности Земли. Вюстит может быть создан при падении метеоритов размером с зерно через атмосферу Земли. Найдя такие частицы, исследователи смогли создать компьютерную модель, которая показала условия, которые привели бы к созданию таких материалов, как вюстит.

Модель показала, что обнаруженные образцы вюстита могли возникнуть, если микрометеориты пролетали через атмосферу, богатую углекислым газом (от 60% до более чем 70%). Исследователи отмечают, что большее количество углекислого газа в атмосфере означало бы более теплый климат на планете, который был бы идеален для возникновения жизни в жидкой воде.

25 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Раскрыта причина древней климатической катастрофы
Хочу все знать

Раскрыта причина древней климатической катастрофы

Ученые раскрыли причины ранее необъяснимой климатической катастрофы на Земле, которая произошла более 14 миллионов лет назад.
Венера могла быть первой обитаемой планетой
Хочу все знать

Венера могла быть первой обитаемой планетой

На Венере могли быть океаны, кислородная атмосфера и жизнь. Возможно, микроорганизмы обитают там до сих пор. ...
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
Хочу все знать

В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар

Благодаря данным космического телескопа "Хаббл" астрономы выяснили, что атмосфера планеты K2-18b может более чем наполовину состоять из водяного пара....
Вода на Земле старше Солнца
Хочу все знать

Вода на Земле старше Солнца

Cолнцу 4,6 млрд лет, это самый старый объект нашей Солнечной системы, но оказывается, что большая часть воды на Земле ещё старше
Темпы самовосстановления Земли удивили ученых
Хочу все знать

Темпы самовосстановления Земли удивили ученых

Совместное исследование американских климатологов и палеонтологов показало, что Земля способна восстанавливаться на порядок быстрее, чем считалось ранее.
Люди не смогли бы выжить в воздухе, которым дышали динозавры
Хочу все знать

Люди не смогли бы выжить в воздухе, которым дышали динозавры

Сейсмическая томография позволила геологам понять процессы, происходившие на Земле 250 млн лет назад.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальПредсказания Ванги на 2020 годКраски древнего мира: лазурит"Рога дьявола" взошли над Катаром


Свежие Статьи
Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп

Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп

Создан «живой» бетон, способный к самопочинке

Создан «живой» бетон, способный к самопочинке

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+