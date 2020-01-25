Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника

Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE. Эффект от присутствия туш проявляется даже тогда, когда их разложение уже почти завершилось.

В густо заселенной людьми Европе падаль стала редкостью. Сельскохозяйственных животных после гибели обязаны убирать, их трупы — уничтожать. Исключение делают только в случаях, когда останки могут послужить пищей для редких падальщиков — например, грифов. Однако местные жители, как правило, против того, чтобы вблизи от них лежали трупы. Животных, которых добыли на охоте, тоже можно оставить на месте смерти, но на практике так почти никто не делает.

Меж тем, разлагающиеся останки — один из важнейших источников органических и минеральных веществ для множества видов в любом природном сообществе. Детритофаги (те, кто питается плотью умерших или продуктами жизнедеятельности живых органимов) переводят различные элементы в более доступные для других организмов форму. Это косвенно повышает массу тех, кто способен прокормиться на данном участке, а также многообразие видов в сообществе.

Рул ван Клинк (Roel van Klink) из Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия (iDiv) и его коллеги исследовали, как присутствие крупной падали влияет на биологическое разнообразие одного из старейших европейских заповедников — Оствардерсплассе. Его площадь составляет 56 квадратных километров, из которых 36 приходятся на болота. Он находится ниже уровня моря и отгорожен от него дамбой.

Основные крупные травоядные Оствардерсплассе — быки Хека (порода домашней коровы), польские коники (порода домашних лошадей) и благородные олени. Крупные хищники там отсутствуют, поэтому численность копытных регулируется количеством корма в холодное время года и иногда человеком (отстреливают тех, кто точно не переживет зиму). Трупы быков и коников после гибели утилизируют (хотя конкретно в Оствардерсплассе это не обязательно делать, но это делается из-за реакции населения), а оленей — чаще всего нет.

В 2013 году ученые определяли число видов различных членистоногих и размер биомассы растений на землях Оствардерсплассе вблизи трупов оленей и вдалеке от них. Все копытные, чьи останки изучали в данном исследовании, погибли в феврале и марте, когда пищи было меньше всего. В тот год умерло 1296 оленей, ловушки для членистоногих ставили только вокруг пяти трупов и на пяти контрольных площадках на расстоянии не менее 25 метров от этих трупов. Столь скромное число экспериментальных площадок авторы объяснили тем, что за несколько месяцев они ожидали поймать так много особей членистоногих, что их должно хватить для статистической обработки данных.

Ловушки установили в конце апреля, по три на каждую площадку. Содержимое ловушек оценивали раз в неделю и отмечали, какие виды членистоногих там встретились. Также ученые определяли густоту растительности на контрольных и экспериментальных площадках. В начале наблюдений она не отличалась: средняя высота травяного покрова составляла 5 сантиметров, прошлогоднюю траву копытные поели, а новая еще не успела заметно вырасти. В конце августа биологи собрали образцы членистоногих и растений непосредственно с останков оленей (к тому моменту они почти полностью разложились) и с земли в радиусе 50 сантиметров от них. После этого наблюдения прекратили.

Влияние падали на численность членистоногих через месяц (верхняя строка) и пять месяцев (нижняя строка) после ее появления

Как и ожидалось, на площадках с останками оленей количество членистоногих-детритофагов было выше (P <0,01) через один и пять месяцев после начала наблюдений, чем на контрольных участках. Кроме того, в конце августа у трупов копытных также находили больше хищных и травоядных членистоногих (в обоих случаях P < 0,05). Это, по всей видимости, отложенный эффект присутствия падали.

Место, где лежал труп оленя, примерно через пять месяцев после смерти животного покрыто буйной растительностью. В основном это чертополох курчавый и гулявник лекарственный

Биомасса растений к концу периода наблюдений была в пять раз выше на площадках с трупами, чем на контрольных. Многие виды не были заметны из-за высоких экземпляров чертополоха курчавого (Carduus crispus), но кроме него на оленьих останках росли гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale), подорожник большой (Plantago major) и другие. Интересно, что соотношение атомов углерода и азота в них было ниже, чем в таких же растениях с контрольных площадок, что говорит об их большей питательной ценности.

Авторы подчеркивают, что почвы Оствардерсплассе сами по себе богаты питательными веществами, и поэтому необычно, что падаль там способствует увеличению биомассы растений и количеству членистоногих, тем более уже после разложения. Они предполагают, что более крупные туши оказывают более заметный эффект, чем мелкие. Ученые считают, что если легальные и негласные запреты на оставление падали в этом заповеднике и других подобных местах удастся обойти, многообразие членистоногих от этого выиграет.

Разложение тел изучают не только экологи, но и криминалисты — пусть и под другим углом. Они выясняют, как человеческие останки меняются после смерти под действием тех или иных факторов. Первая в Европе «ферма тел» появилась в Нидерландах. Она, как и другие подобные площадки, вызывает протесты общественности.