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Ледяная Луна Сатурна может оказаться интереснее, чем считалось ранее

Ледяная Луна Сатурна может оказаться интереснее, чем считалось ранее

Энцелад — один из наиболее интересных объектов Солнечной системы

Энцелад — один из наиболее интересных для изучения спутников Сатурна ввиду наличия глобального океана под его ледяной поверхностью. Анализ состава подледной жидкости показал, что местная океаническая вода, выбрасываемая сквозь трещины и разломы Энцелада, богата органическими веществами, столь необходимыми для образования и поддержания биологической жизни. Как сообщает портал phys.org, на этом позитивные свойства сатурнианской луны не заканчиваются, предоставляя астрономам еще больше поводов полагать, что Энцелад может оказаться интереснее, чем считалось ранее.


Что находится подо льдами Энцелада?

В Солнечной системе имеется большое количество ледяных объектов, заслуживающих пристального внимания специалистов. Так, наряду с уже упомянутым выше Энцеладом, ледяной спутник Юпитера Европа может оказаться настоящим пристанищем внеземной жизни; Каллисто рассматривается учеными как потенциальный объект для человеческой колонизации, а Титан — еще один спутник Сатурна — славится своей плотной атмосферой и характеристиками, очень напоминающими земные. Для изучения свойств наиболее интересных спутников Солнечной системы специалисты из Юго-Западного исследовательского института разработали новую геохимическую модель, которая настроена на обнаружение углекислого газа подо льдами ледяных спутников.

Анализ СО2 из Энцелада показал, что океанический спутник Сатурна может управляться комплексом химических реакций, происходящих на его морском дне. Изучение газового шлейфа и замерзших морских брызг, выбрасываемых через трещины ледяной поверхности спутника, позволяет предположить, что внутреннее пространство Энцелада гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Ледяная Луна Сатурна может оказаться интереснее, чем считалось ранее

Под ледяным ландшафтом Энцелада находится глобальный океан

Доктор Кристофер Глейн, ведущий автор статьи в Geophysical Research Letters, считает, что анализ подводного шлейфа для оценки концентрации растворенного CO2 в океане может стать одним из наиболее перспективных способов изучения недоступных приборам глубин. Анализ масс-спектрометрических данных с космического аппарата Cassini НАСА показывает, что обилие CO2 лучше всего объясняется геохимическими реакциями между скалистым ядром луны и жидкой водой из ее подповерхностного океана. Совмещение этой информации с предыдущими открытиями кремнезема и молекулярного водорода указывает на более сложное, геохимически разнообразное ядро.

Наличие растворенного углекислого газа также указывает на присутствие геотермальных источников внутри Энцелада. На дне Мирового океана гидротермальные источники выделяют богатые энергией, насыщенные минералами жидкости, которые позволяют процветать уникальным экосистемам. Что, если аналогичные процессы происходят и подо льдами Энцелада?

Доктор Хантер Уэйт, изучающий состав морской воды на ледяном спутнике Сатурна, утверждает, что хотя мы до сих пор не нашли какие-либо доказательства присутствия микробной жизни в океане Энцелада, растущее число свидетельств химического дисбаланса в воде спутника дает надежду на существование хотя бы простейшей жизни в этом ледяном мире. Так, 28 февраля 2015 года во время полета автоматической станции “Кассини” над Энцеладом, были замечены крошечные частицы кремнезема — маркеры происходящих гидротермальных процессов. Различные источники наблюдаемых частиц СО2 и кремнезема подразумевают, что ядро Энцелада состоит из карбонизированного верхнего слоя и серпентинизированного внутреннего. На Земле карбонаты обычно встречаются в виде осадочных пород, таких как известняк, в то время как серпентинные минералы образуются из магматических пород морского дна, богатых магнием и железом. Исследователи считают, что столь уникальная структура ядра могла бы обеспечить возникновение еще неизвестных ученым форм подповерхностной океанической жизни, открыв таким образом новую ступень в области изучения астрономической науки будущего.

25 январь 2020 /
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