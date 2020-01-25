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Средства от ожирения способны остановить распространение рака

Средства от ожирения способны остановить распространение рака

Возможно, ученые стали на шаг ближе к созданию лекарства от рака

Рак является вторым из основных причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда врачам удается удалить первичные опухоли и у людей появляется надежда на полное выздоровление. Однако, если у опухоли возникают так называемые метастазы и он начинает распространяться, шансы на полное излечение сильно понижаются. Однако, ученые из Бельгии пытаются найти уже не первый год ищут способ остановки осложнения рака и в ходе недавнего исследования выяснили, что болезнь распространяется, используя в качестве источника энергии человеческий жир. Так что же это получается, остановить развитие рака можно при помощи средств от ожирения?

Итоги проведенной бельгийскими учеными научной работы были опубликованы в журнале Nature Communications. Группа ученых под руководством Оливье Ферона продолжила свое предыдущее исследование и выяснила, что раковые клетки накапливают жиры в крошечных пузырьках, которым было дано название липидные капли. Жиры используются в качестве источника энергии, поэтому логично, что насыщенные ими клетки распространяются гораздо быстрее остальных.

Как жир способствует развитию рака?

По словам ученых, за накопление жиров в клетках и агрессивное поведение клеток отвечает белок TGF-beta2, также известный как трансформирующий ростовой фактор бета. Он является своего рода переключателем, который с одной стороны позволяет раковым клеткам накапливать энергию, а с другой — заставляет их использовать полученную мощь для распространения.

Благодаря новому открытию, ученые смогли разработать новый план по замедлению развития рака. В теории, чтобы остановить появление метастаз, исследователям нужно разработать средство для для блокировки производства белка TGF-beta2. Также было бы неплохо, если будущее лекарство замедляло образование жиров и их транспортировку по организму. Только перед этим им нужно убедиться, что белок TGF-beta2 не участвует в других важных для жизни человека процессах. Также людям, принимающим лекарство, по своей сути являющееся средством от ожирения, придется придерживаться определенной диеты.

Средства от ожирения способны остановить распространение рака

Жир является источником энергии раковых клеток

Не исключено, что в мире уже существуют подходящие для этих целей препараты. Ученым важно только изучить их состав и опытным путем проверить, действительно ли они способны замедлить развитие рака. Как правило, такие испытания сначала проводят на лабораторных мышах. Например, в 2018 году ученые внедрили крошечный человеческий мозг в тело крыши и посмотрели, что из этого получилось.

Вообще, победить онкологические заболевания можно превращая раковые клетки в жировые. По данным научного журнала Cancer Cell, в 2019 году швейцарские ученые во главе с профессором Герхардом Кристофори таким образом тоже смогли предотвратить осложнения рака. Кстати, они проводили эксперимент на мышах с агрессивным раком молочной железы. Это онкологическое заболевание часто встречается у женщин, поэтому открытие можно считать очень важным для научного сообщества.

25 январь 2020 /
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