Средства от ожирения способны остановить распространение рака
Возможно, ученые стали на шаг ближе к созданию лекарства от рака
Рак является вторым из основных причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда врачам удается удалить первичные опухоли и у людей появляется надежда на полное выздоровление. Однако, если у опухоли возникают так называемые метастазы и он начинает распространяться, шансы на полное излечение сильно понижаются. Однако, ученые из Бельгии пытаются найти уже не первый год ищут способ остановки осложнения рака и в ходе недавнего исследования выяснили, что болезнь распространяется, используя в качестве источника энергии человеческий жир. Так что же это получается, остановить развитие рака можно при помощи средств от ожирения?
Итоги проведенной бельгийскими учеными научной работы были опубликованы в журнале Nature Communications. Группа ученых под руководством Оливье Ферона продолжила свое предыдущее исследование и выяснила, что раковые клетки накапливают жиры в крошечных пузырьках, которым было дано название липидные капли. Жиры используются в качестве источника энергии, поэтому логично, что насыщенные ими клетки распространяются гораздо быстрее остальных.
Как жир способствует развитию рака?
По словам ученых, за накопление жиров в клетках и агрессивное поведение клеток отвечает белок TGF-beta2, также известный как трансформирующий ростовой фактор бета. Он является своего рода переключателем, который с одной стороны позволяет раковым клеткам накапливать энергию, а с другой — заставляет их использовать полученную мощь для распространения.
Благодаря новому открытию, ученые смогли разработать новый план по замедлению развития рака. В теории, чтобы остановить появление метастаз, исследователям нужно разработать средство для для блокировки производства белка TGF-beta2. Также было бы неплохо, если будущее лекарство замедляло образование жиров и их транспортировку по организму. Только перед этим им нужно убедиться, что белок TGF-beta2 не участвует в других важных для жизни человека процессах. Также людям, принимающим лекарство, по своей сути являющееся средством от ожирения, придется придерживаться определенной диеты.
Не исключено, что в мире уже существуют подходящие для этих целей препараты. Ученым важно только изучить их состав и опытным путем проверить, действительно ли они способны замедлить развитие рака. Как правило, такие испытания сначала проводят на лабораторных мышах. Например, в 2018 году ученые внедрили крошечный человеческий мозг в тело крыши и посмотрели, что из этого получилось.
Вообще, победить онкологические заболевания можно превращая раковые клетки в жировые. По данным научного журнала Cancer Cell, в 2019 году швейцарские ученые во главе с профессором Герхардом Кристофори таким образом тоже смогли предотвратить осложнения рака. Кстати, они проводили эксперимент на мышах с агрессивным раком молочной железы. Это онкологическое заболевание часто встречается у женщин, поэтому открытие можно считать очень важным для научного сообщества.
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