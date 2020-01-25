Средства от ожирения способны остановить распространение рака

Возможно, ученые стали на шаг ближе к созданию лекарства от рака

Рак является вторым из основных причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда врачам удается удалить первичные опухоли и у людей появляется надежда на полное выздоровление. Однако, если у опухоли возникают так называемые метастазы и он начинает распространяться, шансы на полное излечение сильно понижаются. Однако, ученые из Бельгии пытаются найти уже не первый год ищут способ остановки осложнения рака и в ходе недавнего исследования выяснили, что болезнь распространяется, используя в качестве источника энергии человеческий жир. Так что же это получается, остановить развитие рака можно при помощи средств от ожирения?

Итоги проведенной бельгийскими учеными научной работы были опубликованы в журнале Nature Communications. Группа ученых под руководством Оливье Ферона продолжила свое предыдущее исследование и выяснила, что раковые клетки накапливают жиры в крошечных пузырьках, которым было дано название липидные капли. Жиры используются в качестве источника энергии, поэтому логично, что насыщенные ими клетки распространяются гораздо быстрее остальных.

Как жир способствует развитию рака?

По словам ученых, за накопление жиров в клетках и агрессивное поведение клеток отвечает белок TGF-beta2, также известный как трансформирующий ростовой фактор бета. Он является своего рода переключателем, который с одной стороны позволяет раковым клеткам накапливать энергию, а с другой — заставляет их использовать полученную мощь для распространения.

Благодаря новому открытию, ученые смогли разработать новый план по замедлению развития рака. В теории, чтобы остановить появление метастаз, исследователям нужно разработать средство для для блокировки производства белка TGF-beta2. Также было бы неплохо, если будущее лекарство замедляло образование жиров и их транспортировку по организму. Только перед этим им нужно убедиться, что белок TGF-beta2 не участвует в других важных для жизни человека процессах. Также людям, принимающим лекарство, по своей сути являющееся средством от ожирения, придется придерживаться определенной диеты.

Не исключено, что в мире уже существуют подходящие для этих целей препараты. Ученым важно только изучить их состав и опытным путем проверить, действительно ли они способны замедлить развитие рака. Как правило, такие испытания сначала проводят на лабораторных мышах. Например, в 2018 году ученые внедрили крошечный человеческий мозг в тело крыши и посмотрели, что из этого получилось.

Вообще, победить онкологические заболевания можно превращая раковые клетки в жировые. По данным научного журнала Cancer Cell, в 2019 году швейцарские ученые во главе с профессором Герхардом Кристофори таким образом тоже смогли предотвратить осложнения рака. Кстати, они проводили эксперимент на мышах с агрессивным раком молочной железы. Это онкологическое заболевание часто встречается у женщин, поэтому открытие можно считать очень важным для научного сообщества.