Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом

Поверхность Марса с борта ровера “Curiosity”

Несмотря на то, что к настоящему времени ученые смогли обнаружить более 4000 экзопланет, Земля все еще остается единственным известным местом, где существует жизнь во Вселенной. Жизнь на Земле присутствует в различных формах: от вездесущих микроорганизмов до высших животных и людей, способных даже оказывать влияние на климат планеты. Как бы то ни было, Солнечная система предлагает множество потенциальных вариантов того, где могла бы образоваться биологическая жизнь. Как сообщает портал phys.org, одним из таких мест стал наш сосед Марс, в далеком прошлом владевший обширными и насыщенными минералами океанами и морями.

Какими были океаны на Марсе?

Красная планета Марс — ближайшая к Земле планета после Венеры. Из-за того, что под плотной атмосферой “утренней звезды” скрывается прототип библейского ада, Марс был и остается наиболее подходящим местом для создания первой внеземной колонии человечества. Так, планета расположена относительно близко к Земле, детали ее поверхности можно легко пронаблюдать даже в небольшой телескоп из-за отсутствия у Марса плотной атмосферы, а температура и давление поверхности красной планеты позволяют судить о наличии на ней жидкой воды, столь важной для существования человека. Исследования высохших дельт рек и древних озер показывают, что на Марсе однажды действительно текла вода, а в океанах планеты могла существовать жизнь. Для того, чтобы найти ответ на вопрос, возможна ли жизнь за пределами Земли, ученые решили проанализировать виды химии древней марсианской воды, которая могла быть богатой на соли и минералы, аналогичные тем, что встречаются на голубой планете.

Как известно, один из глинистых минералов, смектит, может улавливать ионы в воде при помощи ионного обмена. Так, даже после потери воды, смектит сохраняет ионные составы внутри своих внутренних прослоек. Известно, что соленость, уровень кислотности и наличие в воде определенных газов являются фундаментальными свойствами природных вод. Недавние дистанционные измерения на Марсе показывают, что его древняя окружающая среда может дать ключ к пониманию ранней обитаемости красной планеты. В частности, анализ свойств воды в отложениях кратера Гейл предполагает, что они могли образоваться в присутствии большого количества жидкой воды со схожей с земной жидкостью характеристиками.

В силу того, что в один ключевой в истории планеты момент вся жидкость на Марсе начала испаряться, поднявшийся уровень минералов в океанах планеты обеспечил местной жидкости стойкий запах сероводорода и горьковатый привкус воды. Подобные характеристики несколько ограничивают разнообразие жизненных форм, потенциально населявших древние марсианские озера, однако не уничтожают их полностью. Как известно, на Земле существует огромное разнообразие миллиардов форм жизни, поэтому теория о том, что на Марсе могла возникнуть инопланетная жизнь, вполне представляется убедительной. Однако здесь возникает загадка: почему же мы все еще так и не нашли какие-либо весомые свидетельства древней обитаемости красной планеты?