Орион с «подбитым» плечом

Нынешней зимой погода в средней полосе России, прямо скажем, не зимняя: плюсовые температуры, практически полное отсутствие снега. Если же ясной ночью поднять голову, можно обнаружить яркое свидетельство того, что на улице действительно зима. Речь о созвездии Ориона, одном из самых примечательных на небосводе обоих полушарий. На широте Москвы Орион наблюдается как раз в зимний период, с ноября по конец марта — начало апреля. Строго говоря, восходит Орион в средней полосе уже в конце августа, но это происходит только под конец ночи, в неудобное для наблюдений время. С ноября по конец марта Орион можно наблюдать во всей красе уже всю ночь.

Характерную фигуру охотника-гиганта, образованную звездами Бетельгейзе, Ригель, Беллатрикс, Саиф, Альнитак, Альнилам и Минтака, люди заприметили еще в древние времена. Используя капельку воображения, такую фигуру можно увидеть во взаимном расположении этих звезд и сейчас: за тысячелетия ничего не поменялось. Однако за длительный период развития человечества изменилось определение термина созвездие — теперь так называют область неба, ограниченную условно принятыми рамками. В созвездия входят как сами звезды — объекты нашей Галактики Млечный Путь — так и отдаленные туманности, галактики и прочие объекты, видимые для нас в пределах конкретного участка небесной сферы. Всего созвездий 88.

Карта неба с границами созвездия Орион и названиями звезд. Эту карту удобно использовать для поиска туманностей, в частности Большой туманности Ориона (М42). Изображение с сайта freestarcharts.com

Хотя Орион огромен и легко узнаваем, это гигантское (площадью примерно 594 квадратных градуса) созвездие занимает лишь 26-е место по площади среди всех созвездий. Орион весьма популярен в среде астроном ов-любителей. Фигуру, совершающую невысоко над южным горизонтом ночную «прогулку» с востока на запад, ни с чем не спутаешь — созвездие легко найти, а составляющие его «каркас» звёзды достаточно яркие и служат отличным ориентиром. Если вы хотите начать любительские наблюдения туманностей, но не знаете, как подступиться, попробуйте пронаблюдать Большую туманность Ориона, также известную как М42 или NGC 1976, которая хорошо видна под «поясом» даже невооруженным глазом. Если же глаз «вооружить», можно получить картины удивительной красоты, не только приятные на вид, но и полезные для ученых. Изучение Большой туманности Ориона, в частности, оказалось весьма полезным с точки зрения понимания общих процессов звездообразования.

фото Большой туманности Ориона, сделанное космическим телескопом «Хаббл». фото с сайта spacetelescope.org

Орион представляет интерес и для астрофото графов, ведь такая красота, как на сегодняшней картинке дня, плохо уловима без специальных ухищрений. Главное фото сделано с пятиминутной экспозицией, так что от каждой звезды удалось собрать больше света, чем при «невооруженных» наблюдениях, и хорошо виден цвет каждой из них. В левом верхнем углу выделяется желтовато-красная звезда — это Бетельгейзе.

Бетельгейзе, существенно ослабшее в последнее время «плечо» нашего «гиганта», при наблюдениях из северного полушария располагается в левом верхнем углу созвездия. фото © Bob King с сайта skyandtelescope.com, 31 декабря 2019 года

В конце 2019 года Бетельгейзе стала главной звездой (во всех смыслах слова) астроном ических новост ей. Происходящее с красным гигантом на удивление точно можно описать фразой «никогда такого не было, и вот опять». Блеск звезды упал до невиданных доселе значений, но Бетельгейзе — переменная звезда, и сами по себе колебания яркости не являются для нее чем-то неординарным. Но никогда раньше астроном ы не сталкивались с падением именно до такого значения — почти 1,5 звездной величины (и яркость продолжает падать). Переменность звезды обнаружил английский астроном Уильям Гершель в далеком 1836 году. В декабре 1852 года Гершель наблюдал один из пиков яркости Бетельгейзе и назвал ее ярчайшей звездой Северного полушария. Максимальное зарегистрированное значение звездной величины этого красного гиганта больше нынешнего минимума на целую звездную величину — 0,2 (чем больше значение звездной величины, тем тусклее для нас звезда). Такие события регистрировались, например, в 1933-м и 1942 годах. В 1927-м и 1941 годах, напротив, было зафиксировано падение видимой звездной величины Бетельгейзе до 1,2, и нынешние показатели бьют этот рекорд. Здесь важно отметить, что мы имеем дело с предельными значениями звездной величины за всю историю наблюдений, что еще не означает, что подобного нынешнему падения не было, например, до появления человечества. На этот счет мы можем лишь создавать теоретические модели и строить предположения, а возможности проверить эти теории путем прямого эксперимента у нас нет.

фото Ориона 4 января 2019 года и 18 января 2020 года, параметры съемки одинаковые. Заметно снижение яркости Бетельгейзе (в левом верхнем углу каждого снимка). фото из твиттера Уилла Гатера (Will Gater)

Красный гигант — одна из стадий жизни средней по массе (от 0,5 до 8 масс солнц а) звезды (см. Звездная эволюция). На этой стадии звезда испытывает пульсации, связанные с нагреванием, расширением и последующим охлаждением (из-за падения плотности ввиду предшествовавшего расширения) внешних слоев. Затем внешний слой снова подогревается внутренними процессами, и цикл повторяется. Для земного наблюдателя это проявляется как изменение видимой яркости звезды. Бетельгейзе — полуправильная переменная звезда, помимо основного периода пульсаций длительностью примерно 425 суток она испытывает также изменения яркости с периодичностью 100–180 дней и 5,9 лет.

Бетельгейзе когда-нибудь взорвется, но нынешнее ее потускнение — не обязательно предпосылка к этому событию, ведь мы наблюдаем колебания внешних слоев звезды, а не происходящие в ядре процессы, которые, по сути, и отвечают за эволюцию небесного светила. Текущая ситуация — это виток циклического процесса, только более экстремальный, чем те, с которыми астроном ам приходилось иметь дело раньше. Есть подозрение, что минимумы нескольких различных циклов изменения блеска звезды случайным образом совпали. Пока природа столь нетипичного для Бетельгейзе падения яркости до конца не ясна. Мы с вами стали свидетелями уникального астроном ического события, объяснение которому только предстоит получить.

фото с сайта apod.nasa.gov.

Анастасия Стебалина