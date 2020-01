Часы Судного дня опять переведены вперед

Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, теперь они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи», говорится в заявлении организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Как сообщает РИА новост и, часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.

«Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю «Часов Судного дня», — приводятся в документе слова главы «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Помимо роста ядерной угрозы, в качестве причин перевода стрелок эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists назвали выход США из ядерного соглашения с Ираном, изменение климат а и дезинформацию в виртуальном пространстве.

Перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед означает ухудшение ситуации на международной арене по совокупности факторов. Об этом RT рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Журавлев отказался комментировать тезис об изменении климат а, заявив, что специалисты «до сих пор не договорились по этому темному вопросу». «Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех», — отметил он.

Однако самым большим шагом к «ядерной полуночи» эксперт назвал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией. По его мнению, необходимо создать новую систему договоров до того момента, как будет пересечена критическая черта.

23 января стрелки часов Судного дня остановились на отметке в 100 секунд до полуночи. Президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон подчеркнула, что человечество находится в таком состоянии, что любая ошибка или промедление подобны смерти.

Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году Движение стрелок часов символизирует время, которое отделяет человечество до ядерной войны или климат ической катастрофы.