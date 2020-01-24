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Китай опубликовал снимок нового коронавируса

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа.

Отмечается, что это сделано в рамках мер по профилактике и контролю за распространением заболевания. Снимок мгновенно распространился по всем СМИ и соцсетям.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, число зараженных превысило 830, 26 пациентов скончались. Вирус распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в соседних азиатских странах и США.

24 январь 2020 /
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