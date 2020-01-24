Культурная эволюция происходит с той же скоростью, что биологическая

Порой кажется, что современная культура развивается в головокружительном темпе. В музыке, кинематографе и литературе появляются новые стили и быстро меняются тенденции, кутюрье и дизайнеры не перестают удивлять новыми концепциями, постоянно входят в моду новые приложения и так далее.

В сравнении с этим изменения в природе, похоже, происходят намного медленнее. Ведь генетические мутации, дающие животным и растениям новые преимущества, закрепляются в новых поколениях постепенно.

Но так ли это на самом деле? Или человеческая культура всё же развивается не столь быстро, как может показаться, и мы не так уж стремимся к переменам?

Ответить на этот вопрос непросто, поскольку для анализа того, как изменяется культура, нет конкретного критерия или, скажем так, единицы измерения.

И всё же учёные из Великобритании и США попытались сравнить темпы культурной и биологической эволюции, используя оригинальный подход.

Объектами исследования стали популярная музыка, английская литература, научные публикации и дизайн автомобилей.

В частности, специалисты проанализировали 17 тысяч песен, вошедших в хит-парад Billboard Hot 100 в период между 1960 и 2010 годами, и отобрали сто музыкальных характеристик (переменных). В случае автомобилей рассматривались 16 различных параметров (включая размер и мощность). Наконец, учёные рассмотрели 2200 литературных произведений британских писателей XIX века и 170 тысяч научных публикаций Британского медицинского журнала. В качестве переменных было обозначено 500 различных тем.

Используя метрики и инструменты эволюционной биологии, команда сравнила темпы культурных изменений со скоростью биологических изменений четырёх видов (улитки, птицы и два вида бабочек), которые считаются модельными в данном контексте.

К примеру, изменение окраса крыльев берёзовой пяденицы - наиболее известный пример индустриального меланизма. До середины XIX века крылья этих мотыльков были бело-сероватыми с тёмными вкраплениями, благодаря чему насекомые оставались незаметными на стволах деревьев. Однако их окрас изменился с наступлением промышленной революции, когда Британия буквально покрылась сажей. Когда же вступили в силу законы, регулирующие выбросы загрязняющих веществ, и стволы деревьев вернулись к нормальному цвету, окрас крыльев бабочек вновь изменился.

Другие "эталонные" животные - дарвиновы вьюрки, которые меняют форму клюва в ответ на экологические изменения (например, засухи и дожди). На примере этих птиц эволюционисты доказали, что новый вид может развиться всего за два поколения.

И для культурной, и для биологической "групп" команда рассчитала показатели, отражающие темпы изменений. И они оказались одинаковыми.

"Это говорит кое-что о психологии человека. Мы удивительно консервативны в отношении нашего выбора, и то, что нам нравится, меняется очень медленно", - считает глава научной группы Арман Леруа (Armand Leroi) из Имперского колледжа Лондона.

По мнению некоторых исследователей, культурные артефакты можно рассматривать как организмы: они растут, изменяются и размножаются.

Простейший пример: люди быстро забывают неудачные анекдоты, но снова и снова рассказывают друг другу смешные истории. Мы столетиями читаем книги классиков, а слава бестселлеров-однодневок угасает на глазах. Новый подход в науке распространяется, только если исследователи считают его плодотворным, и так далее.

"Когда мы создаем что-то новое, будь то научная статья или произведение искусства, мы берём это и выпускаем в мир, и оно либо живёт, либо умирает. Его успех зависит от того, хотят люди этого или нет, [это] прямо как естественный отбор", - рассуждает профессор Леруа, подразум евая, что экологический фактор, который движет эволюцией в природе, в случае с культурой заменяется фактором человеческого восприятия.

Кроме того, и в культурной, и в биологической эволюции происходят короткие всплески значительных изменений, часто из-за внешнего фактора. Например, стремительное изменение формы клюва дарвиновых вьюрков можно сравнить с быстрыми темпами эволюции автомобилей, а именно - с появлением в этом семействе электрического "потомства" (кстати, в обоих случаях триггером стали климат ические изменения.)

Также Леруа отмечает, что те же дарвиновы вьюрки дают потомство в среднем раз в год. Примерно столько же времени необходимо для написания и производства новой книги или песни (то есть по сути эти культурные артефакты "размножаются" с той же скоростью).

Кстати, ранее некоторые учёные рассматривали с этой точки зрения эволюцию археологических артефактов, например, каменных орудий. Согласно одной из таких работ, развитие человеческой культуры происходит вдвое быстрее, чем биологическая эволюция. Автор этого исследования Шарль Перро (Charles Perrault) из Университета Аризоны утверждает, что это адаптивная скорость: благодаря относительно быстрому развитию человек мог приспосабливаться к новым экосистемам, и продолжительность его жизни увеличивалась.

Научная статья по итогам нового исследования эволюционных биологов представлена в журнале Nature Human Behavior.