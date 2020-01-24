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Нейтронная томография показала развитие динозавров внутри окаменевших яиц

Нейтронная томография показала развитие динозавров внутри окаменевших яиц

Обширное семейство овирапторид процветало во второй половине мелового периода, между 90 и 66 миллионами лет назад. Эти динозавры были исключительно похожи на птиц: бегали на двух ногах, были покрыты перьями, имели на мордах беззубые клювы, а потомство высиживали в гнездах. Однако кладки яиц оставляют и крокодилы, также весьма близкие к вымершим динозаврам.

Их потомство выходит из яиц одновременно, тогда как у современных птиц молодняк обычно вылупляется в разное время, по мере завершения созревания. Как же дело обстояло у овирапторид? Чтобы выяснить это, достаточно заглянуть внутрь яйца. К сожалению, яйца динозавров давно окаменели, так просто рассмотреть их содержимое не получится — и даже рентген не подойдет.

Палеонтологи из Германии, Швейцарии и Китая использовали для этого источники нейтронов, действующие в ускорительном центре MLZ под Мюнхеном. О своей работе они сообщают в статье, опубликованной в журнале Integrative Organismal Biology. Коротко о ней рассказывает пресс-релиз Боннского университета.

Нейтронная томография показала развитие динозавров внутри окаменевших яиц


Три яйца из кладки овирапториды / ©Tzu-Ruei Yang

Томас Энглер (Thomas Engler) и его коллеги использовали образцы, раскопанные в китайской провинции Цзянси, в единой кладке, датированной возрастом около 67 миллионов лет. Три примерно 18-сантиметровых яйца так и окаменели вместе, и биологи использовали нейтронную томографию, чтобы просветить их срезы и рассмотреть у эмбрионов степень развития скелетов и связок.

Нейтронная томография показала развитие динозавров внутри окаменевших яиц


Яйцо № 3, изображение получено на основе серии фотографий / ©Jens Lallensack

Мощный поток частиц смог пробиться сквозь каменную породу и позволил визуализировать минералы разной плотности, в том числе те, которыми за миллионы лет стали кости так и не родившихся овирапторид. Длина и взаимное расположение этих костей показали, что одно из яиц было отложено раньше пары других из той же кладки.

Однако и в этих двух эмбрионы находились на разных стадиях развития, что удалось подтвердить исследованием микроструктуры образцов. Дело в том, что по мере роста эмбрионов толщина их скорлупы понемногу уменьшается, а кальций из нее используется для формирования костей.

Этот индикатор также указал на различия в развитии у зародышей в яйцах из общей кладки, а все вместе, по мнению авторов работы, однозначно показывает, что овирапториды были еще ближе к современным птицам и даже потомство их появлялось, как у них, — одновременно.

24 январь 2020 /
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