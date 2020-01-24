» » Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии возрастом три тысячи лет

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии возрастом три тысячи лет

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии возрастом три тысячи лет

Британские историки и инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна и заставили его "произнести" несколько звуков, просветив его мумию при помощи компьютерного томографа и трехмерного сканера. Результаты их расчетов и аудиозаписи были опубликованы в журнале Scientific Reports.

"На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь. Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта Voices from the Past", - пишут ученые.

Мумия Несьямуна - один из самых известных древнеегипетских артефактов, хранящихся в современных музеях Великобритании. Она была завезена на территорию Соединенного Королевства еще в 1823 году и практически сразу стала одним из главных экспонатов музея города Лидса. Во времена Второй мировой войны саркофаг и мумия жреца чудом пережили бомбардировки немецкого Вермахта, которые уничтожили значительную часть коллекции музея.

Как сегодня считают историки, данная мумия, найденная на территории одного из храмов Амона в Карнаке, хранит в себе останки одного из высокопоставленных жрецов этого древнеегипетского бога по имени Несьямун, жившего во времена Рамзеса XI, последнего фараона XX династии. И сами останки религиозного деятеля, и его саркофаг великолепно сохранились, что сделало данный артефакт одним из главных символов заката Нового царства и предметом постоянного внимания со стороны ученых.

В последние десять лет, как отмечают исследователи, эту мумию начали изучать не только археологи и историки-египтологи, но и представители точных наук. Недавно они просканировали тело Несьямуна при помощи компьютерного томографа и трехмерного сканера в надежде выяснить, как выглядел этот 50-летний священнослужитель, а также раскрыть некоторые обстоятельства его жизни.



Ожившее прошлое

В прошлом подобные проекты уже приводили к крайне интересным открытиям. К примеру, в 2012 году итальянские исследователи просветили мумию Рамзеса III, одного из самых могущественных правителей Древнего Египта, и выяснили, что фараон почти мгновенно умер от удара кинжалом. Заговорщиков возглавляли его жена Тия и сын Пентаур.

Несьямун оказался интересен по другой причине - в его мумии великолепно сохранились голосовые связки, гортань и другие элементы голосового тракта. Это заставило ученых задуматься о том, можно ли воспроизвести голос священнослужителя и тем самым дать ему шанс попасть на Поля Иалу ("поля камыша") - в древнеегипетский рай.

Руководствуясь этой идеей, авторы статьи использовали данные компьютерной томографии для составления точной трехмерной модели его глотки, языка, связок и прочих органов речи, которые затем были распечатаны при помощи 3D-принтера. Эти заготовки инженеры соединили с искусственной гортанью, после чего попытались воспроизвести звуки при помощи этой конструкции и специального динамика.

Используя эту систему, британские исследователи заставили Несьямуна произнести несколько гласных звуков - они похожи на те, что современные христианские священники издают во время литургических богослужений. В целом они напоминают нечто среднее между звуками "а" и "э".

В дальнейшем, как надеются ученые, работники музея Лидса получат возможность использовать алгоритм синтеза речи, построенный на базе данной трехмерной модели голосового тракта Несьямуна для того, чтобы "оживить" древнеегипетского жреца и связанную с ним экспозицию. В свою очередь их египетские коллеги могут использовать аналогичные алгоритмы для того, чтобы сделать храм Амона, где жрец провел всю жизнь, еще более интересным для туристов.

24 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Польше раскопали
Хочу все знать

В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет

В Польше исследователи из Гданьского археологического музея обнаружили коллективное 1000-летнее захоронение скандинавских воинов, которое тут же получило название "дом смерти".
Общий предок позвоночных животных оказался
Хочу все знать

Общий предок позвоночных животных оказался "немым"

Биологи выяснили, что разные классы позвоночных научились передавать друг другу информацию при помощи акустических сигналов относительно недавно, около 100-200 млн лет назад.
Ученые считают динозавров-нанотиранов детенышами тираннозавров
Хочу все знать

Ученые считают динозавров-нанотиранов детенышами тираннозавров

Палеонтологи предполагают, что тираннозавры были быстро бегающими пернатыми существами.
Почему люди делали мумии?
Хочу все знать

Почему люди делали мумии?

Когда говорят «мумия», представляется Египет, Долина Царей, Тутанхамон. На самом деле первые мумии были сделаны племенем чинчорро, жившем на пустынном побережье Чили и Перу. За две тысячи лет до
Интересные факты о человеческой речи
Хочу все знать

Интересные факты о человеческой речи

Человеческая речь является просто чудом. При разговоре мы синхронно задействуем около 100 мышц груди, шеи, челюстей, языка и губ. Каждая мышца представляет собой пучок, состоящий из сотен и тысяч
Мумия Тутанхамона была запечена в саркофаге
Хочу все знать

Мумия Тутанхамона была запечена в саркофаге

Мумия египетского фараона Тутанхамона загорелась в саркофаге вскоре после погребения. К такому выводу пришли британские исследователи. После смети Тутанхамона в 1323 году до н.э., его тело
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальПредсказания Ванги на 2020 годКраски древнего мира: лазуритЛюди-оборотни: древнейшие наскальные рисунки поколебали основы науки


Свежие Статьи
Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп

Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп

Создан «живой» бетон, способный к самопочинке

Создан «живой» бетон, способный к самопочинке

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+