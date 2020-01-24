Правда ли, что человек может поседеть от стресса?

Ученые раскрыли процесс появления седых волос

Если у человека появились седые волосы на голове, это значит, что он стареет или испытывает сильный стресс. Ведь неспроста в народе существует выражение «поседеть от ужаса»? Сильный стресс действительно может стать причиной появления белых волос даже в 25-летнем возрасте, но ученым до сих пор не было точно известно, как именно эмоциональные переживания заставляют волосы потерять свой естественный цвет. Ранее считалось, что стресс каким-то образом ускоряет старение человеческого организма, однако американские ученые из Гарвардского университета доказали, что это далеко не так. В ходе проведенного на мышах лабораторного эксперимента выяснилось, что длительные переживания разрушают клетки, которые отвечают за окраску волос.

О довольно неприятном, но очень полезном для научного сообщества эксперименте, было рассказано в научном журнале Nature. В ходе научной работы исследователи разделили черных крыс на три группы и создавали для них различные стрессовые условия. Первой группе вкололи вещество под названием ресинифератоксин, который вызывает жгучую боль по всему телу. Вторая группа крыс подвергалась психологическому стрессу, когда их пересаживали из одной клетки в другую, трясли и светили на них лампой. Третья группа была помещена в тесную клетку и тем самым обездвижена.

Как седеют волосы?

После стрессовых испытаний крыс побрили и начали следить за ростом их шерсти. Как и ожидалось, у большинства из них возникли островки с белыми волосами и особенно большими они были у особей, которые испытывали физическую боль. По мнению исследователей, стрессовые ситуации напрямую повлияли на работу симпатической нервной системы животных. Известно, что она помогает организму запускать ответные реакции против опасных ситуаций. Это, в свою очередь, истощает ответственные за цвет волос стволовые клетки и шерсть естественным образом начинает седеть.

В ходе дальнейшей научной работы ученым также удалось выяснить, что в процессе истощения стволовых клеток большую роль играют белки под названием циклинзависимые киназы. Чтобы проверить свое предположение, в тела испытывающих стресс крыс было внедрено вещество, блокирующее выработку этой группы белков. Как и ожидали ученые, блокировка действительно остановила процесс поседения волос.

К сожалению, из-за отсутствия понимания всех протекающих в процессе поседения волосов взаимодействий веществ, ученые пока не могут придумать лекарство для сохранения цвета волос. Однако, есть вероятность того, что в скором будущем такое средство все же будет создано и люди перестанут беспокоиться о возможности появления седых волос.

Вообще, чтобы обезопасить себя от основных проблем с волосами, лучше попросту уделять себе время для полноценного отдыха.