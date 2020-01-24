Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса, а возможной причиной эпидемии называют змей

Эксперты ВОЗ приняли решение не объявлять ЧП мирового масштаба

Вот уже несколько дней весь мир пристально наблюдает за новост ями о новом коронавирусе из Китая. Всего несколько дней назад у нас вышел специальный материал о вспышке 2019-nCoV в Ухани, однако ситуация меняется каждый день. Новые данные о количестве инфицированных не только в Китае, но и в других странах мира поступают практически каждый час. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) провела второе экстренное заседание в ходе которого было решено не объявлять чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. Тем временем китайские ученые провели исследование, согласно результатам которого источником коронавируса являются змеи. Однако работа вызвала вопросы у большого количества ученых.

Что происходит в Китае и в мире прямо сейчас?

Как пишет в своем Twitter генеральный директор ВОЗ доктор Т. А. Гебрейесус, эксперты и ученые серьезно относятся к происходящему в Китае. 22 и 23 января состоялись экстренные заседания ВОЗ во время которых решение об объявлении ЧП не было принято, так как на данный момент о 2019-nCoV известно совсем немного. Чрезвычайная ситуация наблюдается в Китае, но об угрозе мирового масштаба сейчас речь не идет. Ранее специалисты ВОЗ были отправлены в Китай для совместного сотрудничества с китайскими учеными и сбора дополнительной информации.

Тем временем китайское правительство утром 23 января фактически закрыло на карантин город Ухань, который считается эпицентром вспышки коронавируса. В Ухани проживает не менее 11 миллионов человек, все рейсы в и из-за рубежа отменены, жителям запрещено выезжать, общественный транспорт прекратил сообщение, а в городе началась паника, так как напуганные жители опустошают полки магазинов. Уже вечером 23 января стало известно о втором закрытом городе Хуанган, численностью населения в 7,5 миллионов человек. Как пишет Dailymail, в третьем городе Эчжоу закрыты вокзалы, а в городах Сяньтао и Чиби ограничено движение общественного транспорта. Власти Китая также официально отменили празднование Нового года по лунному календарю. Традиционно в новогодние каникулы миллионы китайских граждан путешествуют по стране и за ее пределы чтобы встретиться с родными.

Сотрудник ДПС измеряет температуру водителей в Ухани (Китай)

Утром, 24 января, ссылаясь на местные СМИ, Интерфакс сообщил о закрытии, помимо Ухани, еще 12 городов. Пока точный список не раскрывается.

В настоящий момент официально известно о 25 погибших и более 800 инфицированных. О случаях заражения сообщили власти Сингапура, Японии, Вьетнама, США, Саудовской Аравии, Тайланда и Макао. В некоторых европейских странах были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус. Профессор Нил Фергюсон, эксперт по математической биологии в Имперском колледже Лондона, сообщил журналистам издания The Sun, что смертность от нового штамма коронавируса “примерно такая же, как во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году”, а максимальное количество инфицированных может достигать 10 тысяч человек.

Что точно известно о новом коронавирусе?

Медики подтвердили, что 2019-nCoV гораздо более заразен, чем предполагалось ранее, и может передаваться третьим лицом с помощью простого кашля или чихания. Передача инфекции третьим лицом означает, что вирус преодолел защитный барьер и больше не передается через животных. Воздушно-капельный тип передачи вируса, тем не менее, может оказаться не единственным. Во время второго экстренного заседания эксперты ВОЗ заявили о том, что в настоящий момент о вирусе известно очень мало, в том числе это касается способов распространения. Обеспокоенность быстрой мутацией 2019-nCoV ранее высказывали чиновники КНР, однако подтверждения этому на данный момент нет.

Могут ли змеи быть источником коронавируса?

Ученые пытаются идентифицировать животных, из-за которых, вероятно, началась эпидемия. В спорном исследовании, опубликованном вечером 22 января в журнале Journal of Medical Virology, команда исследователей из Китая утверждает, что причиной вспышки коронавируса стали змеи. Ученые провели анализ и сравнили генетические последовательности 2019-nCoV и всех других известных коронавирусов. По мнению исследователей, скопление змей в одном месте могло оказаться наиболее вероятным резервуаром диких животных для нового коронавируса. Но многие ученые скептически относятся к этому утверждению.

Как пишет Nature, на данный момент нет никаких доказательств того, что подобные вирусы могут инфицировать другие виды, кроме млекопитающих и птиц. Науке не известно ни одного случая инфицирования рептилий и змей в частности каким-либо подвидом коронавируса.

Что нужно делать, чтобы не заболеть?

Меры предосторожности необходимо предпринять в случае, если вы планируете поездки за границу или недавно вернулись из Китая. В официальном Twitter аккаунте ВОЗ опубликованы карточки с рекомендациями. Так, во время полета не следует вступать в контакт с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, часто мыть руки или использовать спиртовой гель/антисептические салфетки для рук, а также стараться не трогать лицо руками. В случае, если вы обнаружили у себя жар, кашель и затрудненное дыхание, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью и рассказать врачам о странах, которые вы посещали в последнее время.

Коронавирус лечение

Тем временем китайским медикам удалось разработать эффективный метод лечения пневмонии, источником которой стал новый коронавирус. Речь идёт о экстракорпоральной оксигенации, простыми словами, насыщении крови кислородом. Пациентом стал 53-летний житель провинции Хубэй. 1 января он почувствовал недомогание, обратился к врачам. Температура его тела находилась несколько дней на отметке в 39 градусов, а обычная терапия не дала положительных результатов. Так как лёгкие мужчины были сильно поражены вирусом, их подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, после чего самочувствие пациента улучшилось. Если при повторных анализах вируса не обнаружат, мужчину выпишут.

Исследователи со всего мира пристально наблюдают за происходящим и пытаются как можно больше узнать о новом коронавирусе. Власти Китая, в свою очередь, делают все необходимое, чтобы не допустить дальнейшего распространения 2019-nCoV, так что причин для паники на данный момент нет. Напомним, что в России не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.