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Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса, а возможной причиной эпидемии называют змей

Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса, а возможной причиной эпидемии называют змей

Эксперты ВОЗ приняли решение не объявлять ЧП мирового масштаба

Вот уже несколько дней весь мир пристально наблюдает за новостями о новом коронавирусе из Китая. Всего несколько дней назад у нас вышел специальный материал о вспышке 2019-nCoV в Ухани, однако ситуация меняется каждый день. Новые данные о количестве инфицированных не только в Китае, но и в других странах мира поступают практически каждый час. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) провела второе экстренное заседание в ходе которого было решено не объявлять чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. Тем временем китайские ученые провели исследование, согласно результатам которого источником коронавируса являются змеи. Однако работа вызвала вопросы у большого количества ученых.


Что происходит в Китае и в мире прямо сейчас?

Как пишет в своем Twitter генеральный директор ВОЗ доктор Т. А. Гебрейесус, эксперты и ученые серьезно относятся к происходящему в Китае. 22 и 23 января состоялись экстренные заседания ВОЗ во время которых решение об объявлении ЧП не было принято, так как на данный момент о 2019-nCoV известно совсем немного. Чрезвычайная ситуация наблюдается в Китае, но об угрозе мирового масштаба сейчас речь не идет. Ранее специалисты ВОЗ были отправлены в Китай для совместного сотрудничества с китайскими учеными и сбора дополнительной информации.

Тем временем китайское правительство утром 23 января фактически закрыло на карантин город Ухань, который считается эпицентром вспышки коронавируса. В Ухани проживает не менее 11 миллионов человек, все рейсы в и из-за рубежа отменены, жителям запрещено выезжать, общественный транспорт прекратил сообщение, а в городе началась паника, так как напуганные жители опустошают полки магазинов. Уже вечером 23 января стало известно о втором закрытом городе Хуанган, численностью населения в 7,5 миллионов человек. Как пишет Dailymail, в третьем городе Эчжоу закрыты вокзалы, а в городах Сяньтао и Чиби ограничено движение общественного транспорта. Власти Китая также официально отменили празднование Нового года по лунному календарю. Традиционно в новогодние каникулы миллионы китайских граждан путешествуют по стране и за ее пределы чтобы встретиться с родными.

Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса, а возможной причиной эпидемии называют змей

Сотрудник ДПС измеряет температуру водителей в Ухани (Китай)

Утром, 24 января, ссылаясь на местные СМИ, Интерфакс сообщил о закрытии, помимо Ухани, еще 12 городов. Пока точный список не раскрывается.

В настоящий момент официально известно о 25 погибших и более 800 инфицированных. О случаях заражения сообщили власти Сингапура, Японии, Вьетнама, США, Саудовской Аравии, Тайланда и Макао. В некоторых европейских странах были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус. Профессор Нил Фергюсон, эксперт по математической биологии в Имперском колледже Лондона, сообщил журналистам издания The Sun, что смертность от нового штамма коронавируса “примерно такая же, как во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году”, а максимальное количество инфицированных может достигать 10 тысяч человек.

Что точно известно о новом коронавирусе?

Медики подтвердили, что 2019-nCoV гораздо более заразен, чем предполагалось ранее, и может передаваться третьим лицом с помощью простого кашля или чихания. Передача инфекции третьим лицом означает, что вирус преодолел защитный барьер и больше не передается через животных. Воздушно-капельный тип передачи вируса, тем не менее, может оказаться не единственным. Во время второго экстренного заседания эксперты ВОЗ заявили о том, что в настоящий момент о вирусе известно очень мало, в том числе это касается способов распространения. Обеспокоенность быстрой мутацией 2019-nCoV ранее высказывали чиновники КНР, однако подтверждения этому на данный момент нет.

Могут ли змеи быть источником коронавируса?

Ученые пытаются идентифицировать животных, из-за которых, вероятно, началась эпидемия. В спорном исследовании, опубликованном вечером 22 января в журнале Journal of Medical Virology, команда исследователей из Китая утверждает, что причиной вспышки коронавируса стали змеи. Ученые провели анализ и сравнили генетические последовательности 2019-nCoV и всех других известных коронавирусов. По мнению исследователей, скопление змей в одном месте могло оказаться наиболее вероятным резервуаром диких животных для нового коронавируса. Но многие ученые скептически относятся к этому утверждению.

Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса, а возможной причиной эпидемии называют змей

Исследователи сомневаются, что источником коронавируса являются змеи

Как пишет Nature, на данный момент нет никаких доказательств того, что подобные вирусы могут инфицировать другие виды, кроме млекопитающих и птиц. Науке не известно ни одного случая инфицирования рептилий и змей в частности каким-либо подвидом коронавируса.


Что нужно делать, чтобы не заболеть?

Меры предосторожности необходимо предпринять в случае, если вы планируете поездки за границу или недавно вернулись из Китая. В официальном Twitter аккаунте ВОЗ опубликованы карточки с рекомендациями. Так, во время полета не следует вступать в контакт с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, часто мыть руки или использовать спиртовой гель/антисептические салфетки для рук, а также стараться не трогать лицо руками. В случае, если вы обнаружили у себя жар, кашель и затрудненное дыхание, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью и рассказать врачам о странах, которые вы посещали в последнее время.


Коронавирус лечение

Тем временем китайским медикам удалось разработать эффективный метод лечения пневмонии, источником которой стал новый коронавирус. Речь идёт о экстракорпоральной оксигенации, простыми словами, насыщении крови кислородом. Пациентом стал 53-летний житель провинции Хубэй. 1 января он почувствовал недомогание, обратился к врачам. Температура его тела находилась несколько дней на отметке в 39 градусов, а обычная терапия не дала положительных результатов. Так как лёгкие мужчины были сильно поражены вирусом, их подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, после чего самочувствие пациента улучшилось. Если при повторных анализах вируса не обнаружат, мужчину выпишут.

Исследователи со всего мира пристально наблюдают за происходящим и пытаются как можно больше узнать о новом коронавирусе. Власти Китая, в свою очередь, делают все необходимое, чтобы не допустить дальнейшего распространения 2019-nCoV, так что причин для паники на данный момент нет. Напомним, что в России не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

24 январь 2020 /
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