Как цвет нашей одежды влияет на поведение животных?

Цвет вашей одежды может повлиять на поведение животных

Деятельность человека напрямую отражается на поведении и здоровье диких животных. Например, в 2018 году ученые провели довольно масштабное исследование и выяснили, что из-за запущенных людьми строительных и сельскохозяйственных работ некоторые животные начали вести преимущественно ночной образ жизни. Однако новая научная работа, проведенная учеными из американского штата Нью-Йорк, доказала, что дикие создания способны остро реагировать даже на цвет человеческой одежды. Получается, что прогуливаясь по лесу вы можете настолько повлиять на поведение некоторых животных, что они могут выбежать к вам и поставить свою или вашу жизнь под угрозу.

О проведенном американскими учеными исследовании и его результатах было рассказано в научном издании под названием Science Daily. Чтобы выяснить, меняют ли животные свое поведение при виде определенных цветов, ученые во главе с профессором биологических наук Линдси Сверк поехали в покрытую тропическими лесами Коста-Рику. Они не стали изучать каждый вид животных, а сконцентрировались на реакциях так называемых водяных анолисах (Anolis aquaticus). Выбор пал именно на этих ящериц потому, что они редко сталкиваются с людьми. А для чистоты эксперимента ученым было важно, чтобы исследуемые животные не были привыкшими к людям.

Как животные реагируют на цвета?

Исследование проводилось довольно простым образом. Каждый из участвовавших в научной работе людей надели на себя футболки оранжевого, зеленого или синего цвета. По мнению ученых, ящерицы должны были реагировать именно на эти цвета, потому что они хорошо им знакомы. Оранжевый оттенок используется ящерицами для привлечения самок, синий цвет встречается на теле практически каждой особи, а зеленый сливается с лесом, в котором они обитают.

Надев на себя разноцветную одежду, ученые прошлись по трем лесным площадям Коста-Рики. Попутно каждый из них следил, насколько часто на их пути попадались водяные анолисы. Как они и ожидали, на пути людей в оранжевых и синих футболках редкие животные встречались чаще всего. По мнению исследователей, это связано с тем, что ящерицы меньше боятся цветов, которые есть на их теле. Зеленый цвет, напоминающий лесную растительность, ящериц привлекал не так сильно. Возможно, они попросту не видели смысла бежать к цвету, который и так их везде окружает.

В теории, надевая на себя яркую одежду в лесу, человек настолько сильно меняет поведение животных, что может подвергнуть его опасности. Представьте, что какое-то насекомое обратило внимание на вашу футболку и вышло из тени совершенно забыв о том, что пряталось от птиц. В конечном итоге он был съеден, а виновником этому можно считать человека — если бы он был менее заметным, насекомое осталось бы в живых.

Исследователи надеются, что результаты их исследования побудят людей одеваться в лесу в менее яркую одежду. Да, из-за того что вы пойдете гулять в цветной футболке никакая катастрофа не произойдет, но к природе, все же, стоит относиться с максимальной осторожностью. Важно понимать, что любое наше действие может отразиться на окружающей среде и человечеству уже пора осознавать последствия всех своих действий.