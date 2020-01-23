Произведения искусства влияют на самочувствие

Что вы чувствуете, когда смотрите на Мона Лизу?

Характеристики произведения искусства оказывают большое влияние на эмоциональное состояние посетителей музея. Психологи из Базельского университета утверждают, что эстетический опыт включает в себя сложное взаимодействие различных способов восприятия и возникающих когнитивных процессов, помогающих человеку испытать то или иное эмоциональное состояние. Такие свойства произведений искусства, как окраска и содержание изображения, играют определенную роль при возникновении у наблюдателя эстетического восприятия, которые ученые смогли официально зафиксировать в одном из своих наблюдений.

Картины могут влиять на настроение человека

Искусство способно оказывать влияние на эмоциональное состояние человека. Согласно статье, опубликованной на портале sciencedaily.com, исследователи из Базельского университета под руководством психологов профессора Йенса Гааба и профессора Клауса Опвиса, изучили степень влияния контекстуальной информации произведения искусства на эстетический опыт в реальной выставочной ситуации. Особое внимание они уделили вопросу о том, как именно влияют различные виды информации на самочувствие и эстетическое восприятие посетителей музея.

Предыдущие исследования показали, что контекстуальная информация существенно влияет на восприятие и опыт человека. Так, например, вкус вина кажется потребителям лучше, когда его цена выше. В рамках нового эксперимента, 75 участников посетили выставку Future Present в Музее Шаулагера в Мюнхенштайн е и рассмотрели шесть картин различных художников эпохи фламандского экспрессионизма. Участники были поделены на две группы, представителям одной из которых было предложено выслушать детальную информацию о представленных картинах. После посещения выставки, обе группы оценили интенсивность своего эстетического опыта в специальной анкете. Кроме того, исследователи также измерили уровень эмоций каждого участника при помощи снятия психофизиологических данных, таких как частота сердечных сокращений и проводимость кожных покровов.

Ожидалось, что детальные описания представленных картин окажут более сильное влияние на когнитивные процессы и эстетический опыт, чем простая краткая информация о тех же изображениях. Однако результаты эксперимента показали, что ни краткая, ни подробная информация не влияли на эстетическое восприятие представителей обеих групп. Однако свойства самих произведений искусства оказывали влияние на эстетический опыт участников. Наблюдаемые физические реакции были выражены значительно интенсивнее тогда, когда обе группы рассматривали представленные им картины, причем эмоциональный отклик каждого добровольца отличался в зависимости от того или иного изображения. Наибольшую реакцию с точки зрения эстетического опыта вызвало произведение Джеймса Энсора «Les masques intrigues» 1930 года. Исследователи считают, что к подобным результатам могла привести весьма экстравагантная манера подачи художника, кажущаяся зрителям абсурдной и причудливой.

Таким образом, посетителям выставок и музеев совсем необязательно нужно знать информацию о представленном произведении искусства, так как на эмоциональное состояние человека влияет, в первую очередь, сам контекст музея и выставленных там работ. Иными словами, искусство в данном случае способно говорить само за себя.