Некоторые виды змей легко выживают в сухих пустынях. Но как им это удается?

Техасский гремучник является представителем ядовитых змей

На нашей планете обитает огромное количество животных, и одними из самых интересных считаются змеи. По данным The Reptile Database, к 2017 году ученым было известно о существовании 3631 вида этих пресмыкающихся созданий. Они отличаются друг от друга длиной, степенью ядовитости и образом жизни, который напрямую зависит от места их обитания. Особенно тяжело приходится обитателям засушливых пустынь, потому что им бывает крайне трудно добыть необходимую для жизни воду. Но некоторые виды змей умеют копить жидкость в своем теле и очень долгое время лежать в засаде, ожидая очередную жертву. О каких же змеях идет речь и каким образом они собирают запас воды?

Один из видов змей,обладающих способностью задерживать воду в своем теле, обитает в пустыне Сонора. Этот регион между США и Мексикой считается одним из самых засушливых на планете, поэтому вода на этой территории имеет особенно большую ценность. В связи с этим, некоторые виды местных змей вроде техасского гремучника в ходе эволюции освоили весьма необычный способ сбора и сохранения воды. В сезоны дождей они выбираются под открытое небо и подставляют свои тела под падающие капли дождя. Частицы воды прилипают к их спине и впоследствии змеи могут слизывать влагу прямо со своего тела.

Пустыня Сонора является одной из самых сухих мест в мире

Как змеи живут в пустыне?

Змеи собирают воду в чешуе и слизывают ее, когда хотят пить. Звучит вполне логично и понятно, но ученым было всегда интересно, почему капельки воды не скатываются со змеиного тела и сохраняются на ней очень долгое время. Ведь у других обитателей Соноры вроде королевских змей (Lampropeltis) капельки быстро вымываются с тела. Неужели чешуя этих пресмыкающихся настолько сильно отличается?

По данным научного журнала ACS Omega оказалось, что сильные различия действительно есть. Изучив чешую техасских гремучников под микроскопом, ученые выяснили, что она состоит из крошечных каналов шириной 100 нанометров и глубиной около 300 нанометров. Совокупность этих каналов образует собой сложный лабиринт, который придает коже змей свойства гидрофильного материала. Это значит, что попадая на чешую, вода буквально впитывается в нее и у змей появляется возможность пить ее тогда, когда вздумается.

По мнению авторов научной работы, такая особенность организма помогает змеям охотиться и выживать в тяжелых условиях. Известно, что техасские гремучники ведут очень малоподвижный образ жизни и не обладают особо большой физической силой и выносливостью. Из-за этого они подолгу находятся в малоподвижном состоянии в ожидании потенциальных жертв и тратят энергию только на то, чтобы накинуться на ничего не подозревающее животное. разум еется, во время таких продолжительных засад змеям хочется пить — вот тут-то их и выручают набранные запасы воды.

Вообще, змеи весьма удивительные животные для изучения. Вот знаете ли вы, что древние предки этих созданий умели ходить на ногах. Череп одного из них недавно был найден в Аргентине и о нем можно почитать в нашем специальном материале.