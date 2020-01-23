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Основные преимущества черного металлопроката

Продукты черного металлопроката в течение десятилетий используются практически во всех отраслях. И поэтому спрос на них растёт с каждым годом. Чёрный металлопрокат - это стандартные или оригинальные металлические изделия, полученные различными видами катания, которые соответствуют всем техническим требованиям и стандартам ГОСТ и имеют высокие эксплуатационные характеристики. А заказать его по доступным ценам можно на сайте https://metal.place.

Современная технология металлопроката даёт возможность получать очень прочные, долговечные металлические изделия. Это наиболее очевидное преимущество чёрных металлов. Помимо того, преимущества металлопроката включают стойкость к экстремальным температурам, к огню и прочим.

Высококачественный металлический прокат является продуктом специального назначения, заслуживающим внимания: арматура, балки, перила, круг, шестигранник, шатун и т.д.

Чёрная металлическая прокатка представляет собой небольшую группу изделий, разработанных для придания прочности металлическим конструкциям. Они включают в себя уголки, балки и прочие.

Существует металлический листовой прокат, который имеет форму плоского тонкого листа. Он может быть холоднокатаный, стальной, оцинкованный и прочие.

Также существует художественный чёрный прокат, включающий кованые изделия, украшенные различными узорами. Это делает металлические предметы интерьера оригинальными. Среди них можно назвать каминные решётки, заборы и многое другое.

Что включает чёрный металлопрокат?

  • Катанка - это горячекатаный металл, используемый для изготовления решёток, проволоки.
  • Балка металлическая, она используется при возведении мостов зданий.
  • Стальной пруток или круг - это изделие круглого сечения.
  • Полоса - это высококачественный металлический прокат, из которого производят гайки, ножи, изогнутые уголки, пружины и многое другое.
  • Арматура - имеет высокую прочность, коррозионную стойкость. Используется для армирования железобетонных конструкций.
23 январь 2020 /
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