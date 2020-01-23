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Бумажная упаковка

Наиболее распространенной, доступной и современной упаковкой для пищевых и промышленных товаров являются бумажные пакеты. Крупные торговые организации упаковывают свою продукцию исключительно в фирменные упаковки с логотипом, который подчеркивает статус бренда и стиль. Бумажные пакеты до сих пор служат в качестве сувенира для корпоративных клиентов на важных мероприятиях. Реклама в этом случае играет важную роль.

Бумага упаковочная выгодно отличается от других типов своей доступной ценой. Это особенно важно для молодых и растущих компаний, которые хотят стать известными на рынке. Не все крупные компании могут позволить себе рекламу на телевидении или радио. Как же быть начинающим?

В этом случае лучше всего использовать бумажные пакеты для информирования и привлечения клиентов, поскольку вы можете разместить свою оригинальную рекламу. Такой подход не выглядит навязчивым, и в то же время способствует повышению статуса и репутации компании в глазах потребителя. Срок службы этих пакетов намного дольше, чем других рекламных носителей этой ценовой категории.

Для упаковок с логотипом существует минимальный тираж, который часто слишком велик для стартапов. В этом случае они могут приобрести стандартные пакеты продукции без логотипа и заказать фирменные наклейки отдельно в типографии.

Тенденция заботиться о природе вошла практически во все сферы современной жизни. Многие развитые страны всё больше переходят на экологически чистые природные материалы.

Упаковка изготовлена из особо прочной крафт-бумаги. Материал довольно прочный - мешки с ручками выдерживают до 5 кг. Время разложения этого типа бумаги на органические соединения составляет шестьдесят дней, и для полного разложения потребуется около года. Переход на этот упаковочный материал спасёт природу для будущих поколений.

Современные технологии печати на бумаге позволяют изготавливать упаковки широкого спектра цветов, а большое разнообразие методов декорирования и необычных материалов подчёркивают индивидуальность и уникальность упаковки.

Упаковка из бумаги - удобная и незаменимая вещь, как в ежедневной поездке в продуктовый маркет, так и при покупке вещей от известных брендов в дорогом магазине. Речь идёт о выборе современных и энергичных людей, идущих в ногу со временем, которые любят окружающий их мир, хотят сохранить его для будущих поколений.

23 январь 2020 /
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