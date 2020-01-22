Индейцы не оставили следов своего влияния на природу Америки до пришествия европейцев

Индейцы, которые обитали на северо-востоке США на протяжении последних 14 тысяч лет, практически не влияли на окружающую среду. К такому выводу пришли американские ученые. Они не зафиксировали последствий ни массовых вырубок лесов, ни пожаров, ни каких-либо других аналогичных событий. Результаты работы опубликовал научный журнал Nature Sustainability.

"Экологический след популяций индейцев, которые жили на территории Новой Англии на протяжении многих тысяч лет, был, по сути, незаметным. Если бы мы не знали, что тут когда-то жили люди, мы бы никогда не увидели их следов на масштабах всего региона. В прошлом мы думали, что индейцы расчищали лес при помощи огня, однако наше исследование показывает, что это не так", - прокомментировала результаты исследования Элизабет Чилтон, археолог из Бингхэмтонского университета (США) и один из его авторов.

Большинство историков считают, что предки современных индейцев пришли на территорию Нового света около 15 тысяч лет назад, двигаясь по Берингову перешейку – узкой полоске суши, которая некогда соединяла Аляску и Чукотку. Первая культура этих древних переселенцев появилась на территории современных США около 13 тысяч лет назад.

Эту культуру ученые назвали Кловис – в честь городка в штате Нью-Мексико, где век назад они открыли одну из первых стоянок древних аборигенов. Генетические исследования показывают, что ее потомки не дожили до наших дней и сейчас Америку населяют родственники других групп древних индейцев, которые появились значительно позже – 9–10 тысяч лет назад. Сейчас археологи и историки активно изучают стоянки этих народов, пытаясь больше узнать об истории колонизации Нового Света.

Неуловимые индейцы

Чилтон и ее коллеги заинтересовались тем, как древние племена индейцев влияли на облик и экологию современной Новой Англии. В нее входит 6 штатов на северо-восточном побережье США, где в 1620 году высадились одни из первых англоязычных колонистов.

Анализируя образцы ископаемой почвы и изучая древний климат Новой Англии, ученые исходили из предположения, что человечество начало влиять на работу экосистем и даже на климат планеты фактически с самого начала своего существования, еще до появления первых цивилизаций и промышленности.

Археологи проверили, так ли это на самом деле, собрав образцы ила и почвы со дна двух десятков озер, которые существуют уже несколько тысяч лет. За это время на их дне постепенно накапливались пыльца, сажа, фрагменты растительности и другие органические останки, по которым можно отследить климат и экологическую обстановку Америки в ее далеком прошлом.

К большому удивлению археологов, в случае с индейцами, которые жили на территории этой части Нового Света, в отложениях не было никаких следов существования человеческих поселений и больших групп людей, в том числе частых степных и лесных пожаров. Ранее историки считали, что коренные народы Америки активно пользовались огнем для того, чтобы расчищать леса и загонять добычу в прериях. Однако замеры Чилтона и ее команды показывают, что в случае с Новой Англией это было не так.

В частности, ученые не нашли никаких намеков на то, что местные леса каким-то образом "реагировали" на присутствие человека на протяжении примерно восьми тысяч лет. Это продолжалось до тех пор, пока в Новую Англию не приехали европейские колонисты, которые начали массово вырубать леса. В результате возникла особая флора и фауна, которая обычно сопровождает наступающую цивилизацию.

Все это, как заключают ученые, нужно учитывать при восстановлении природных ландшафтов на северо-востоке США, а также при изучении следов человека в других регионах Северной и Южной Америки.