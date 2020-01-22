» » Ученые исследовали, как травматизм связан с экономическим развитием стран

Ученые исследовали, как травматизм связан с экономическим развитием стран

Ученые исследовали, как травматизм связан с экономическим развитием стран

Международная группа исследователей провела оценку ущерба от травматизма в 195 странах за 1990–2017 годы, а также изучила возможные взаимосвязи между бременем травм и социально-демографическим индексом. В число соавторов работы вошли и российские ученые — представители Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и сотрудники учреждений Минздрава.

В ходе исследования оценивались значения смертности и социально-экономического ущерба, то есть бремени травматизма (показатели DALY, disability-adjusted life years, число лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности, и его слагаемые — YLL, years of life are lost, число потерянных лет жизни, и YLD — years lost due to disability, число лет, прожитых с нетрудоспособностью) по данным за период 1990–2017 годы, в том числе в аспекте значений социально-демографического индекса (характеризующего государство или регион интегрального показателя, значение которого будет тем выше, чем выше уровень доходов населения и уровень образования и ниже суммарный коэффициент рождаемости).

Один из авторов работы, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (Цифромед Физтеха) Станислав Отставнов иллюстрирует статистику трагичным примером: «Сегодня имя Елены Мухиной известно, в основном, старшему поколению и любителям спортивной гимнастики. Абсолютная чемпионка мира, совершенствуя программу, на тренировке накануне домашней Олимпиады получила страшную травму. Последующие 26 лет жизни выдающаяся гимнастка была прикована к инвалидной коляске (это — число лет, прожитых с нетрудоспособностью, YLD) и покинула этот мир, не дожив около 28 лет до значения ожидаемой продолжительности жизни (это — YLL). Пример наглядно объясняет суть показателей, которые мы оценивали».

Согласно полученным данным, за 2017 год умерло 55,9 миллиона человек. Из этих смертей порядка 4,5 млн (8%) были вызваны травмами. При этом смертность от травм у мужчин более чем в два раза выше, чем у женщин. Основными причинами смерти от травм стали дорожные травмы (27,7%), самоповреждения (17,7%), падения (15,5%) и межличностное насилие (9%).

За данный период в мире было также зарегистрировано порядка 521 миллиона случаев травм, не приведших к смерти (для сравнения, их число в 1990 году — 354 миллиона). Из общего социально-экономического ущерба от всех болезней в 2017 году на долю травм приходится 10,1%, из которых, в свою очередь, 77% приходится на потерянные годы жизни. Причинами, давшими основной вклад в бремя травм, признаны дорожные травмы (26,7%), падения (14,1%), самоповреждения (13,1%) и межличностное насилие (10,2%).

Ущерб от дорожно-транспортного травматизма настолько существенен, что его снижение признается одной из ключевых задач в рамках цели «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» в области устойчивого развития, провозглашенной ООН. Из стран мира наиболее высокий ущерб от травматизма, с поправкой на возрастную структуру населения, был отмечен в Сирии, Центральноафриканской Республике и Лесото, а наименьший — на Мальдивах, Бермудских островах и в Италии.

Исследование также показало, что для большинства травм показатели бремени болезни падают по мере роста социально-демографического индекса. Фактически это означает, что чем более благоприятная экономическая ситуация в государстве, тем меньше население страдает от травматизма. Однако травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, насильственные повреждения и самоповреждения, дающие основной ущерб, как отмечалось выше, являются исключением из этого правила, для них наблюдается обратный тренд, наиболее выраженный в случае самоповреждений.

Есть и иные исключения. Наша страна и другие страны Восточной Европы (бывшие союзные республики) характеризуются социально-демографическим индексом выше среднего, однако показатели травматизма у нас выше, чем в среднем для стран с сопоставимым значением индекса. В исследовании отмечено, что причинами этого в разной степени могут быть связанные с распадом Советского Союза социальные потрясения, приверженность вредным привычкам, растущее социальное неравенство, однако прямо подчеркивается, что точные выводы требуют дальнейших исследований.

Станислав Отставнов конкретизирует: «Существует ряд подчас взаимовлияющих причин, среди которых и уникальный климат (холодные зимы, резкие перепады температур, способствующие образованию гололеда; распределенные на протяженной территории горные цепи), и распространение алкоголизма, и, к сожалению, традиционно пренебрежительное отношение к человеческой жизни и здоровью, и многие другие. Приверженность к активной жизни, здоровому ее образу также ведет к травматизму: я и сам ломал руку во время подготовки к школьным футбольным соревнованиям, выбивал палец, играя в волейбол, и травмировал шею, катаясь на горных лыжах».

Согласно исследованию, с учетом поправки на возрастную структуру населения, количество травма-ассоциированных смертей снизилось на 24% по сравнению с 1990 годом, число потерянных лет жизни снизилось на 28,2%, прожитых с нетрудоспособностью — на 9,2%, скорректированных по нетрудоспособности — на 24%.

Станислав Отставнов заключает: «Такая динамика, с одной стороны, может свидетельствовать о положительных изменениях в области общественной безопасности, профилактики травм, совершенствовании технологий здравоохранения, однако значения показателей по-прежнему высоки. Необходимо детально разобраться в причинах и механизмах и предложить комплексные решения, которые помогут предотвращать травмы и снизить общее бремя болезни. Это — направление перспективных исследований и повод для дальнейшей работы».

Группа коллабораторов в области бремени болезни, травм и факторов риска, в которую входят сотрудники МФТИ, традиционно отслеживает множество индикаторов в рамках 10 целей в области устойчивого развития, принятых ООН, причем связанных не только с охраной здоровья, но также и с защитой прав человека, ликвидацией нищеты, голода и гендерного неравенства.

22 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему во всем мире увеличилось число смертей из-за заражения крови?
Хочу все знать

Почему во всем мире увеличилось число смертей из-за заражения крови?

Каждый пятый случай смерти в мире, вызванный сепсисом, также известным как заражение крови, иллюстрирует наиболее полный анализ этого состояния. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
Дым от сигарет влияет на ментальное здоровье
Хочу все знать

Дым от сигарет влияет на ментальное здоровье

Современному человеку давно известно о воздействии табачного дыма на жизненные системы организма. Так, Всемирная Организация Здравоохранения официально подтверждает факт гибели 50 процентов
Почему умирают русские
Хочу все знать

Почему умирают русские

Продолжительность жизни – время между рождением и смертью. В применении к популяционной статистике, средняя продолжительность жизни – средний возраст, в котором член данной популяции умирает.
Россия в цифрах
Хочу все знать

Россия в цифрах

Некоторая статистика о стране, в которой мы живем: 85% территории России непригодны для постоянного комфортного проживания населения 2-3 месяца длится сельскохозяйственный сезон на большей части
Газированные сладкие напитки предположительно «убивают» 180 000 человек в год
Хочу все знать

Газированные сладкие напитки предположительно «убивают» 180 000 человек в год

Подслащённые газированные напитки имеют отношение к сотням тысяч смертей во всём мире из-за развивающегося в результате их неумеренного употребления сахарного диабета второго типа. Из 15-ти наиболее
ТОП-5 травм во время секса
Хочу все знать

ТОП-5 травм во время секса

Приятное и волнующее занятие обычно обходится без травм. Однако некоторые увлекаются настолько, что ночь любви заканчивается больницей. Что же с ними происходит?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаПредсказания Ванги на 2020 годКраски древнего мира: лазурит


Свежие Статьи
Появились новые доказательства раннего появления магнитного поля Земли

Появились новые доказательства раннего появления магнитного поля Земли

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

Обнаружена самая далекая умирающая галактика

Обнаружена самая далекая умирающая галактика

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+