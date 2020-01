Ученые исследовали, как травматизм связан с экономическим развитием стран

Международная группа исследователей провела оценку ущерба от травматизма в 195 странах за 1990–2017 годы, а также изучила возможные взаимосвязи между бременем травм и социально-демографическим индексом. В число соавторов работы вошли и российские ученые — представители Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и сотрудники учреждений Минздрава.

В ходе исследования оценивались значения смертности и социально-экономического ущерба, то есть бремени травматизма (показатели DALY, disability-adjusted life years, число лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности, и его слагаемые — YLL, years of life are lost, число потерянных лет жизни, и YLD — years lost due to disability, число лет, прожитых с нетрудоспособностью) по данным за период 1990–2017 годы, в том числе в аспекте значений социально-демографического индекса (характеризующего государство или регион интегрального показателя, значение которого будет тем выше, чем выше уровень доходов населения и уровень образования и ниже суммарный коэффициент рождаемости).

Один из авторов работы, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (Цифромед Физтеха) Станислав Отставнов иллюстрирует статистику трагичным примером: «Сегодня имя Елены Мухиной известно, в основном, старшему поколению и любителям спортивной гимнастики. Абсолютная чемпионка мира, совершенствуя программу, на тренировке накануне домашней Олимпиады получила страшную травму. Последующие 26 лет жизни выдающаяся гимнастка была прикована к инвалидной коляске (это — число лет, прожитых с нетрудоспособностью, YLD) и покинула этот мир, не дожив около 28 лет до значения ожидаемой продолжительности жизни (это — YLL). Пример наглядно объясняет суть показателей, которые мы оценивали».

Согласно полученным данным, за 2017 год умерло 55,9 миллиона человек. Из этих смертей порядка 4,5 млн (8%) были вызваны травмами. При этом смертность от травм у мужчин более чем в два раза выше, чем у женщин. Основными причинами смерти от травм стали дорожные травмы (27,7%), самоповреждения (17,7%), падения (15,5%) и межличностное насилие (9%).

За данный период в мире было также зарегистрировано порядка 521 миллиона случаев травм, не приведших к смерти (для сравнения, их число в 1990 году — 354 миллиона). Из общего социально-экономического ущерба от всех болезней в 2017 году на долю травм приходится 10,1%, из которых, в свою очередь, 77% приходится на потерянные годы жизни. Причинами, давшими основной вклад в бремя травм, признаны дорожные травмы (26,7%), падения (14,1%), самоповреждения (13,1%) и межличностное насилие (10,2%).

Ущерб от дорожно-транспортного травматизма настолько существенен, что его снижение признается одной из ключевых задач в рамках цели «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» в области устойчивого развития, провозглашенной ООН. Из стран мира наиболее высокий ущерб от травматизма, с поправкой на возрастную структуру населения, был отмечен в Сирии, Центральноафриканской Республике и Лесото, а наименьший — на Мальдивах, Бермудских островах и в Италии.

Исследование также показало, что для большинства травм показатели бремени болезни падают по мере роста социально-демографического индекса. Фактически это означает, что чем более благоприятная экономическая ситуация в государстве, тем меньше население страдает от травматизма. Однако травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, насильственные повреждения и самоповреждения, дающие основной ущерб, как отмечалось выше, являются исключением из этого правила, для них наблюдается обратный тренд, наиболее выраженный в случае самоповреждений.

Есть и иные исключения. Наша страна и другие страны Восточной Европы (бывшие союзные республики) характеризуются социально-демографическим индексом выше среднего, однако показатели травматизма у нас выше, чем в среднем для стран с сопоставимым значением индекса. В исследовании отмечено, что причинами этого в разной степени могут быть связанные с распадом Советского Союза социальные потрясения, приверженность вредным привычкам, растущее социальное неравенство, однако прямо подчеркивается, что точные выводы требуют дальнейших исследований.

Станислав Отставнов конкретизирует: «Существует ряд подчас взаимовлияющих причин, среди которых и уникальный климат (холодные зимы, резкие перепады температур, способствующие образованию гололеда; распределенные на протяженной территории горные цепи), и распространение алкоголизма, и, к сожалению, традиционно пренебрежительное отношение к человеческой жизни и здоровью, и многие другие. Приверженность к активной жизни, здоровому ее образу также ведет к травматизму: я и сам ломал руку во время подготовки к школьным футбольным соревнованиям, выбивал палец, играя в волейбол, и травмировал шею, катаясь на горных лыжах».

Согласно исследованию, с учетом поправки на возрастную структуру населения, количество травма-ассоциированных смертей снизилось на 24% по сравнению с 1990 годом, число потерянных лет жизни снизилось на 28,2%, прожитых с нетрудоспособностью — на 9,2%, скорректированных по нетрудоспособности — на 24%.

Станислав Отставнов заключает: «Такая динамика, с одной стороны, может свидетельствовать о положительных изменениях в области общественной безопасности, профилактики травм, совершенствовании технологий здравоохранения, однако значения показателей по-прежнему высоки. Необходимо детально разобраться в причинах и механизмах и предложить комплексные решения, которые помогут предотвращать травмы и снизить общее бремя болезни. Это — направление перспективных исследований и повод для дальнейшей работы».

Группа коллабораторов в области бремени болезни, травм и факторов риска, в которую входят сотрудники МФТИ, традиционно отслеживает множество индикаторов в рамках 10 целей в области устойчивого развития, принятых ООН, причем связанных не только с охраной здоровья, но также и с защитой прав человека, ликвидацией нищеты, голода и гендерного неравенства.