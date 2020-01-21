Создан новый метод датировки древних землетрясений

Команда шведских ученых представила новый метод определения возраста кристаллов, выросших во время повторной активации естественных трещин в горных породах. Временной диапазон нового метода достигает нескольких миллиардов лет. Результаты исследования доступны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Высвобождение большого количества энергии при землетрясении происходит постепенно, во время движения сегментов коренных пород в противоположных друг к другу направлениях. Это происходит из-за столкновения или расхождения тектонических плит, составляющих земную кору.

Движение происходит по плоскостям разломов, где одновременно растут новые кристаллы минералов. Коренная порода Скандинавии, возраст которой достигает двух миллиардов лет, представляет собой обширную сеть разломов, образовавшихся в различные исторические периоды.

В новой работе исследователи предложили способ датировки древних сейсмических процессов. Для этого они собрали образцы кристаллов, растущих по плоскостям разломов и провели их радиоизотопное датирование. В некоторых минералах, составляющих такие кристаллы, могут присутствовать радиоактивные и стабильные изотопы одного и того же элемента. В своей работе ученые сосредоточились на рубидии и стронции. Определяя их соотношение, ученые смогли установить возраст отложений кристаллов, а значит и установить время сейсмического события.

«Связь между ростом кристаллов и фрикционным движением землетрясений обеспечивается за счет выявления линий полосчатости, образующихся на поверхности кристаллов при движении сегментов пород. Перед радиоизотопным анализом мы проводим исследование микроструктуры, чтобы найти конкретные линии, вблизи которых нужно проводить датирование. Это позволяет нам получать беспрецедентную точность измерений», — говорит один из авторов исследования, сотрудник Университета Линнеус Хенрик Дрейк.