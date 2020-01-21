» » В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.

Моррисон, которому было 86 лет, и его 83-летняя жена скончались 11 января с разницей в несколько часов. Как пишет издание, их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.

Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, на следующий год они поженились. Супруги вырастили двух сыновей.
В дом престарелых Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья.

21 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Преимущества частных пансионатов для престарелых
Хочу все знать

Преимущества частных пансионатов для престарелых

Пансионат - это место, где каждый пожилой человек может вести спокойную и размеренную жизнь в окружении людей своей возрастной группы.
Частные пансионаты для престарелых в Подмосковье
Хочу все знать

Частные пансионаты для престарелых в Подмосковье

Практически, многие люди пенсионного возраста, нуждаются в особом уходе, которые не могут быть организованы по целому ряду причин. Но государственные дома для престарелых воспринимаются гражданами
Ученые объяснили, почему супруги с годами становятся похожими
Хочу все знать

Ученые объяснили, почему супруги с годами становятся похожими

Американские исследователи проверили теорию о том, что мужья и жены со временем становятся похожими друг на друга внешне. Специалисты убедились: этот феномен действительно существует; порой внешнее
В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»
Хочу все знать

В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»

В Техасе скончался герой одной из самых известных фотографий в истории, снимка известного как «Поцелуй» (автором кадра является Альфред Эйзенштадт). Как сообщает BBC News, ветеран ВМС США Гленн
Американская газета New York Times выбрала “самого храброго и бесстрашного мальчика XXI века.”
Хочу все знать

Американская газета New York Times выбрала “самого храброго и бесстрашного мальчика XXI века.”

Этот мальчик — Мустафа Саддам Хусейн из Ирака. 14-летний внук Саддама Хусейна стал последним, кто с автоматом в руках оказал сопротивление американским спецназовцам во время штурма особняка шейха
Они прожили вместе 70 лет. И умерли в один день
Хочу все знать

Они прожили вместе 70 лет. И умерли в один день

Такое бывает не только в кино.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаПредсказания Ванги на 2020 годКраски древнего мира: лазурит


Свежие Статьи
Неизвестная Земля: путешествие в историю со скафандром

Неизвестная Земля: путешествие в историю со скафандром

Ученые выяснили, когда и почему животные начали издавать звуки

Ученые выяснили, когда и почему животные начали издавать звуки

Стали известны возможные

Стали известны возможные "прародители" первой межзвездной кометы

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+