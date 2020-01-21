Житель Поморья выставил на продажу яйцо динозавра с зародышем

Житель Архангельска выставил на продажу за 770 тысяч рублей окаменелое яйцо динозавра с зародышем. Продавец утверждает, что нашел его на реке Онега в 2010 году.

Он также сообщает, что эмбрион относится к подотряду тероподов, а возраст находки датирует в 65-120 миллионов лет.

На фото графиях, прикрепленных к объявлению, видно, что длина эмбриона около 6 сантиметров, то есть он размером со спичечный коробок, а само яйцо представляет собой большой расколотый шар.

Отвечая на вопрос о гарантиях, что это на самом деле яйцо динозавра, продавец признался, что экспертизы не делал, но поскольку он сам – ветеринар, то знает, что собой представляет находка.

При этом мужчина готов оказать помощь в проведении экспертизы и даже показать покупателю место, где он нашел яйцо, сообщает местное информагентство "Регион29".

Подобные находки в Поморье попадались и ранее. Например, на рубеже XIX—XX веков в Котласском районе были обнаружены ископаемые останки динозавров и звероподобных рептилий пермского периода, а в районе Малой Северной Двины раскопали скелеты горгонопсий и скутозавров.

Первый проректор Северного (Арктического) федерального университета, доктор биологических наук Борис Филиппов, со своей стороны, сообщил "Интерфаксу", что обнаружение яиц динозавров в палеонтологии – не редкость.

По его словам, в Архангельской области на поверхность выходят породы даже более древние, чем эпоха динозавров. "Это преимущественно протерозойские породы", — добавил ученый.

Является ли выставленная на продажу находка яйцом динозавра, он пока подтвердить не может, но, по его словам, вероятность такая есть.

Филиппов также сообщил, что территория Поморья больше известна находками зверозубых ящеров — переходной формы между динозаврами и млекопитающими, следы обитания которых были обнаружены в районе Котласа.