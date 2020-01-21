Массовые посадки лесов заставили реки обмелеть

Засаживание больших территорий равнин и бывших сельскохозяйственных полей лесами может привести к тому, что в соседних с ними реках станет меньше воды уже через несколько десятилетий после начала восстановления лесного покрова. К такому выводу пришли британские климат ологи, статью которых опубликовал Global Change Biology.

"Восстановление лесов - один из главных способов борьбы с глобальным потеплением, однако нам нужно очень тщательно подходить к выбору мест для их высадки. В некоторых уголках планеты изменения в характере доступности воды сделают лесопосадки не столь выгодными, как это кажется изначально", - пишут ученые.

Как сегодня считают экологи и климат ологи, санкционированные и нелегальные вырубки лесов пока остаются одной из главных проблем для экологии и климат а Земли. Замеры спутников NASA показывают, что темпы вырубки лесов за последнее десятилетие выросли на 62%, что стало новым рекордом за все время наблюдений.

По их данным, Земля каждый год лишается огромных лесных массивов, которые по площади равны Шри-Ланке или какому-нибудь небольшому государству Европы. Большая часть этих вырубок происходит в тропиках, однако они не обходят стороной Россию и другие северные страны.

Потеря леса беспокоит климат ологов и экологов сразу по нескольким причинам. Она не только ведет к исчезновению деревьев, которые поглощают большие количества СО2, но и ведет к масштабным перестройкам экосистем и другим изменениям, которые влияют на локальный и глобальный климат . В частности, деревья мешают испарению воды из почвы, охлаждают грунт и служат источником аэрозолей, которые охлаждают атмосферу Земли и отражают часть света и тепла в космос .

Обмелеть за 25 лет

Лора Бентли, климат олог из Кембриджского университета (Великобритания), а также ее коллега Дэвид Кумс обнаружили, что восстановление лесного покрова - один из самых способов борьбы с последствиями вырубки лесов и ростом температур на Земле - далеко не всегда будет полезным для человека и местных экосистем.

К такому выводу исследователи пришли после изучения того, как изменилось состояние 43 уголков бывших сельскохозяйственных угодий, а также природных равнин и степей, где два или три десятка лет назад были высажены леса. Эти территории, как отмечают исследователи, находились не только в Европе и Азии, но и в Австралии и на всех других континентах Земли, кроме Антарктиды.

Всестороннее изучение роста этих посадок в последующие 25 лет показало интересный эффект. Оказалось, что в результате резко изменился водный баланс этих регионов: в частности, там обмелели реки. Уже в первые пять лет после высадки деревьев количество воды в реках упало на 25%, а за последующие годы оно снизилось относительно изначальной отметки на 40%. В некоторых случаях, как отмечают исследователи, реки вовсе пересохли.

Сильнее всего эти процессы проявляли себя на территории лугов и равнин, которые не затронуты сельским хозяйством и находятся в хорошем состоянии до начала высадки лесов. Вдобавок, последствия восстановления лесного покрова значительно отличались в разных регионах мира. К примеру, в Европе они несли в целом позитивный эффект, тогда как в Австралии и Южной Африке они усугубляли засухи и мешали жизни местной флоры и фауны.

Все это, по мнению ученых, говорит о том, что не стоит бездумно восстанавливать леса на любых доступных для этого территориях. Как надеются исследователи, собранные ими данные помогут экологам и властям проводить всестороннюю оценку последствий подобных мер и подбирать оптимальные участки местности для лесопосадок.