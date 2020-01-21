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Ученый раскрыл секрет долголетия

Ученый раскрыл секрет долголетия

Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Ангус раскрыл секрет долголетия на ежегодной ассамблее «Здоровая Москва». Об этом сообщается на сайте столичного депздрава.

По словам эксперта, необходимо питаться только натуральной едой и перестать принимать витамины и добавки. Также специалист отметил, что не следует забывать про прививки, в том числе от гриппа. За ужином ученый порекомендовал выпивать бокал хорошего вина. «И что важно! Не оставайтесь в одиночестве», — добавил Ангус.

Специалист также призвал людей завершать все дела как минимум за два часа до сна, чтобы не перегружать мозг. Организм следует приучать к режиму дня и создать для себя комфортное и тихое спальное место. Кроме того, Ангус советует проводить жизнь в движении, не ограничиваясь одним только спортзалом.

В октябре прошлого года итальянские диетологи раскрыли секрет долголетия своих соотечественников — страна является одним из лидеров по продолжительности жизни: мужчины в среднем доживают до 81 года, а женщины — до 85 лет. Он оказался в правильном питании и высоком качестве еды. Рацион итальянцев богат белком, фолиевой кислотой, антиоксидантами и витаминами А и Е. Диетологи советуют всем, кто стремится как можно дольше продлить молодость организма, ввести в рацион молочные продукты, зелень, салат и свежевыжатый грейпфрутовый сок по утрам. Также диетологи порекомендовали ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса — это позволит следящему за питанием человеку сохранить достаточную мышечную массу.

21 январь 2020 /
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