» » Мальдивы тонут и просят о помощи

Мальдивы тонут и просят о помощи

Мальдивы тонут и просят о помощи

Тропическое островное государство Мальдивы может потерять большую часть своей территории, если не сможет быстро получить доступ к дешевым финансовым средствам для борьбы с последствиями глобального изменения климата, заявил в интервью агентству Reuters министр иностранных дел этой страны А.Шахид.

Мальдивы, известные своими белыми песчаными пляжами и окаймленными пальмами атоллами, привлекают отдыхающих со всего миря, и вот уже более 10 лет пытаются найти деньги для строительства инфраструктуры, которая защитит их от постоянно возрастающего уровня Мирового океана. Бывший президент архипелага Мохаммед Нашид еще в 2009 году провел заседание Кабинета министров страны, под водой, на дне одной их лагун, чтобы привлечь внимание к проблемам глобального потепления и затопления суши. «К тому времени, когда финансирование будет получено, мы можем оказаться под водой», - продолжил господин Шахид.

Мальдивы, как известно, одна из самых низкорасположенных стран мира, и более 80% суши Мальдивских островов находится менее чем на метр выше среднего уровня моря, что делает ее население, насчитывающее около 530 тысяч человек, чрезвычайно уязвимым для учащающихся из-за изменения климата, штормов и ураганов. Напомним, что 2004 году цунами в Индийском океане нанесло огромный урон государству. Его финансовые потери составили около 470 миллионов долларов, а это 62% ВВП. Туризм и рыболовство, две основные отрасли промышленности страны, в значительной степени зависят от прибрежных ресурсов, а большинство поселений и важнейших объектов инфраструктуры сосредоточены вдоль побережья. В 2014 году более 100 обитаемых островов архипелага уже были подвержены частичному подтоплению.

Мальдивы тратят ежегодно около $10 млн на работы по укреплению берегов и строительству дамб, но в общей сложности, согласно оценке министерства окружающей среды государства, им требуется до $8,8 млрд, чтобы защитить все свои населенные острова. Организация Объединенных Наций создала Фонд помощи развивающимся странам под названием «Зеленый климатический фонд», который уже выделил почти 24 миллиона долларов на финансирование строительства защитных сооружений на Мальдивских островов. Некоторые страны также предложили свою помощь, в том числе Япония, которая внесла свой вклад в строительство морской стены вокруг столицы Мальдивских островов Мале. Однако этого пока явно недостаточно.

20 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Куда и в какое время можно смело лететь отдыхать?
Хочу все знать

Куда и в какое время можно смело лететь отдыхать?

ЯНВАРЬГарантированная теплая погода и вода: Тайланд, Доминикана, Куба, Карибы, Гоа (Индия), Шри-Ланка, Малайзия, о.Хайнань (Китай), Вьетнам, Маврикий, Мальдивыможет быть, прохладная вода и погода:
10 фактов о Мальдивских островах
Хочу все знать

10 фактов о Мальдивских островах

1. Мальдивская Республика — государство, располагающееся в экваториальных водах Индийского океана. Всего насчитывается около 1200 коралловых островков, формирующих своеобразную двойную цепь из 26-ти
В каком месяце в какую страну лучше ехать на отдых
Хочу все знать

В каком месяце в какую страну лучше ехать на отдых

Не все страны одинаково хороши для отдыха в разное время года. А поэтому предлагаем вам список: в каком месяце в какую страну лучше ехать на отдых, и рекомендуем сохранить его. •
Острова на продажу
Хочу все знать

Острова на продажу

Постоянно в мире продаются до нескольких сотен островов. Можно купить остров в Карибском море, у побережья Франции, Италии и Греции, у берегов Ирландии, в Канаде и Норвегии и на Фиджи и Багамах.
Острова Идзу — свадьба в противогазе
Хочу все знать

Острова Идзу — свадьба в противогазе

Воздух одного из вулканических островов Идзу — Миякэдзима, что находится у побережья Японии, полон серы: вулкан Ояма грозит извержением, и никогда не бывает полностью спокоен.
20 интересных фактов о странах мира
Хочу все знать

20 интересных фактов о странах мира

Страна с самым большим числом людей за решёткой: США.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПредсказания Ванги на 2020 год


Свежие Статьи
И все-таки динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, выяснили ученые

И все-таки динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, выяснили ученые

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+