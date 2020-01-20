Мальдивы тонут и просят о помощи

Тропическое островное государство Мальдивы может потерять большую часть своей территории, если не сможет быстро получить доступ к дешевым финансовым средствам для борьбы с последствиями глобального изменения климат а, заявил в интервью агентству Reuters министр иностранных дел этой страны А.Шахид.

Мальдивы, известные своими белыми песчаными пляжами и окаймленными пальмами атоллами, привлекают отдыхающих со всего миря, и вот уже более 10 лет пытаются найти деньги для строительства инфраструктуры, которая защитит их от постоянно возрастающего уровня Мирового океана. Бывший президент архипелага Мохаммед Нашид еще в 2009 году провел заседание Кабинета министров страны, под водой, на дне одной их лагун, чтобы привлечь внимание к проблемам глобального потепления и затопления суши. «К тому времени, когда финансирование будет получено, мы можем оказаться под водой», - продолжил господин Шахид.

Мальдивы, как известно, одна из самых низкорасположенных стран мира, и более 80% суши Мальдивских островов находится менее чем на метр выше среднего уровня моря, что делает ее население, насчитывающее около 530 тысяч человек, чрезвычайно уязвимым для учащающихся из-за изменения климат а, штормов и ураганов. Напомним, что 2004 году цунами в Индийском океане нанесло огромный урон государству. Его финансовые потери составили около 470 миллионов долларов, а это 62% ВВП. Туризм и рыболовство, две основные отрасли промышленности страны, в значительной степени зависят от прибрежных ресурсов, а большинство поселений и важнейших объектов инфраструктуры сосредоточены вдоль побережья. В 2014 году более 100 обитаемых островов архипелага уже были подвержены частичному подтоплению.

Мальдивы тратят ежегодно около $10 млн на работы по укреплению берегов и строительству дамб, но в общей сложности, согласно оценке министерства окружающей среды государства, им требуется до $8,8 млрд, чтобы защитить все свои населенные острова. Организация Объединенных Наций создала Фонд помощи развивающимся странам под названием «Зеленый климат ический фонд», который уже выделил почти 24 миллиона долларов на финансирование строительства защитных сооружений на Мальдивских островов. Некоторые страны также предложили свою помощь, в том числе Япония, которая внесла свой вклад в строительство морской стены вокруг столицы Мальдивских островов Мале. Однако этого пока явно недостаточно.

