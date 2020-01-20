Роскосмос показал фотографию, доказывающую, что на Марсе бушуют ветра

Госкорпорация «Роскосмос » поделилась в «Твитере» снимком северного полярного региона Марса.

фото сделано зондом «Трейс Гас Орбитер» в ходе миссии #ExoMars2016, цель которой — поиск доказательств существования жизни на Красной планете. Миссия была организована совместно «Роскосмос ом» и Европейским космическим агентством (ESA).

На фото запечатлены марсианские дюны, их структура неоднородна, многообразие форм свидетельствует о том, что на планете господствуют ветра.

Пользователи сети сравнили изображение с «мороженкой», черемуховым тортом со сметанным кремом или стружкой в токарном цехе.

Также 13 января на сайте ESA появилась похожая фото графия ледовой шапки на северном полюсе Марса, сделанная в ноябре 2006 года. Этот снимок также показывает неоднородную структуру поверхности, что является доказательством штормовой активности на планете.