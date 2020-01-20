Грецкие орехи оказались полезны для сердца и кишечника

Ученые выявили, что добавление грецких орехов в ежедневный рацион увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, а также способствует укреплению сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания ранее выяснили, что диета с низким содержанием насыщенных жиров, включающая грецкие орехи, снижает уровень холестерина и кровяное давление, способствуя тем самым укреплению сердца. В новой работе авторы решили узнать, как влияют грецкие орехи на работу желудочно-кишечного тракта.

Для исследования исследователи набрали 42 добровольца с избыточной массой тела в возрасте от 30 до 65 лет. До начала эксперимента участники в течение двух недель питались как среднестатистические американцы.

После этого их случайным образом разделили на три группы. В диетах всех трех групп насыщенные жиры были заменены либо грецкими орехами, либо растительными маслами. Одна из диет содержала цельные грецкие орехи; вторая была без грецких орехов, но включала альфа-линоленовую кислоту (ALA), содержащуюся в грецких орехах, и полиненасыщенные жирные кислоты; третья — тоже без грецких орехов, но с ALA и другой жирной кислотой — олеиновой.

Эксперимент продолжался шесть недель. Ученые анализировали фекальные пробы участников, собранные за 72 часа до того, как участники закончили предварительную диету и трижды в период опытной диеты.

Результаты показали, что ежедневное употребление грецких орехов в рамках здоровой диеты приводит к увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

"Диета с грецкими орехами обогатила ряд полезных для здоровья кишечных бактерий, — приводятся в пресс-релизе университета слова Кристины Петерсен (Kristina Petersen), одного из авторов исследования. — Прежде всего, это Roseburia, которая связана с защитой внутренней оболочки кишечника. Мы также видели обогащение у Eubacteria eligens и Butyricicoccus".

Авторы считают, что между изменением кишечного микробиома и благотворным влиянием грецких орехов на сердечно-сосудистую систему существует прямая связь.

Так, рост количества Eubacterium eligens приводит к снижению кровяного давления, а Lachnospiraceae — к снижению артериального давления, общего и "плохого" холестерина. В группах, где грецкие орехи были заменены растительными маслами, рост этих бактерий не наблюдался.

"Замена обычной закуски, особенно если это нездоровая пища, грецкими орехами — это небольшое изменение, которое вы легко можете сделать, чтобы улучшить свое питание", — говорит Петерсен.

Ученые считают, что употребление 50-80 грамм грецких орехов в день положительно влияет на микробиом кишечника, снижает риск сердечных заболеваний и способствует общему оздоровлению организма.

"Такие продукты, как цельные грецкие орехи, обеспечивают разнообразные субстраты — например, жирные кислоты, клетчатку и биологически активные соединения — для питания нашего кишечного микробиома, — объясняет Регина Ламенделла (Regina Lamendella) из колледжа Джуниата, также участвовавшая в исследовании. — В свою очередь, это помогает генерировать полезные метаболиты для нашего организма".